Ile Maurice: Un touriste français décède lors d'une partie de kitesurf

Un drame s'est produit, mardi 11 novembre, à la Pointe Sud-Ouest, au Morne Brabant. Un touriste français, Pierre Laurent Christophe Aurélien Dussart, 59 ans, a perdu la vie après avoir rencontré des difficultés alors qu'il pratiquait le kitesurf.

Résidant à La Balise Marina, Rivière-Noire, le Français, originaire de Saint-Tropez, était arrivé à Maurice le 3 novembre pour des vacances. Selon les informations recueillies par la police de La Gaulette, il était en mer lorsqu'il s'est soudainement retrouvé en difficulté. Des volontaires présents sur place lui ont aussitôt porté secours et l'ont ramené sur le rivage.

Une ambulance du service C-Care a ensuite transporté le Français à la clinique Wellkin à Moka. Malgré les efforts du personnel médical, son état a rapidement empiré. Le décès de Pierre Dussart a été constaté à 12 h 20 par le médecin de service de la clinique C-Care. Le corps a été transféré à la morgue de l'hôpital Victoria, Candos, pour une autopsie. Les causes exactes du décès seront déterminées par cet examen qui sera pratiqué cette semaine. La police de La Gaulette a ouvert une enquête.

Selon des amis et des habitués du Morne, Pierre Dussart était un véritable amoureux de Maurice, une île qu'il visitait régulièrement depuis plusieurs années. Passionné de sports nautiques, il affectionnait particulièrement le kitesurf, qu'il pratiquait avec enthousiasme à chacun de ses séjours. Son spot préféré demeurait le Morne, lieu emblématique pour les amateurs de glisse, où il appréciait la beauté du lagon et la puissance du vent. C'est d'ailleurs à cet endroit que son corps a été repêché mardi, suscitant une vive émotion parmi ceux qui le connaissaient.

En hommage à cet amoureux de la mer et de l'île, une paddle out tribute - cérémonie symbolique où des surfeurs et kitesurfeurs se rassemblent en mer - sera organisée ce week-end au Morne. Amis, sportifs et membres de la communauté de kitesurf y sont attendus pour saluer une dernière fois celui qui partageait leur passion pour l'océan. Il laisse derrière lui son épouse qui est attendue dans l'île le 13 novembre pour les formalités liées au rapatriement du corps de son mari.