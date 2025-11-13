Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a déclaré que personne ne peut vivre dans les zones où se trouve la milice terroriste Al-Daglo, soulignant que les citoyens fuient les zones où elle entre.

Dans un tweet publié sur son compte de la plateforme X, il a dit : " Les citoyens qui ont été déplacés de force de El Fasher, Bara et El Nahud ne sont pas allés à Nyala, El Fula ou dans toute autre zone contrôlée par les milices dans les villes de Darfour ou de l'Ouest Kordofan, mais ont préféré marcher des milliers de kilomètres vers les zones contrôlées par l'État et les forces gouvernementales, où ils trouvent la sécurité et les moyens de vivre.

Il a expliqué que cela confirme qu'il n'y a pas de vie avec cette milice criminelle.