Le ministre d'État au ministère des finances et de la planification économique, Mohamed Nour Abdel-Daim, a rencontré le vice-président du parti au pouvoir de la justice et du développement et responsable des affaires municipales, en présence de l'ambassadeur de la République du Soudan à Ankara, Nader Youssef Al-Tayeb.

C'était dans le cadre de sa visite officielle en République de Turquie.

Au cours de la réunion, le ministre a passé en revue les objectifs de la visite et les efforts déployés par le gouvernement soudanais dans la phase d'après-guerre pour reconstruire et rétablir les institutions de l'État, soulignant le souci du Soudan de profiter de l'expérience pionnière de la Turquie dans le domaine de l'administration locale et municipale, et de transférer les expertises techniques dans les domaines des services publics, des déchets, de l'énergie, de l'eau et de la planification urbaine.

Pour sa part, M. Mustafa Demir a souligné la profondeur des relations historiques qui unissent le Soudan et la Turquie, saluant les relations croissantes entre les deux peuples frères et affirmant la disposition du parti au pouvoir et des municipalités turques à apporter tout le soutien possible dans les domaines des services et du développement, en particulier compte tenu des conditions difficiles que traverse actuellement le Soudan.

La réunion a également examiné les moyens de renforcer la coopération entre les municipalités turques et leurs homologues au soudan à travers les programmes de jumelage, de formation et d'échange d'expériences techniques, afin d'accélérer les efforts de reconstruction et de développement local dans les villes soudanaises affectées par la guerre.