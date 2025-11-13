Gabon: Développement des territoires - Le Président de la République échange avec les Gouverneurs de province

13 Novembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu ce jour en audience l'ensemble des Gouverneurs des neuf (9) provinces de la République gabonaise.

Cette rencontre, placée sous le signe du développement et de la bonne gouvernance territoriale, a permis d'aborder les principales questions liées à la gestion des provinces et à la mise en oeuvre des politiques publiques.

Les Gouverneurs ont présenté, à cette occasion, un bilan de leurs activités respectives ainsi qu'un point d'étape sur les grands chantiers en cours au sein de leurs administrations territoriales.

Au terme des échanges, le Chef de l'État a exhorté les Gouverneurs à poursuivre leurs efforts dans la réalisation des projets structurants et l'application effective des réformes initiées en faveur du développement harmonieux du pays.

Il les a également invités à entretenir un dialogue permanent, ouvert et constructif avec les populations, afin de renforcer la proximité entre l'administration et les citoyens.

