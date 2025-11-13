Gabon: Le Président de la République reçoit l'Ambassadeur d'Italie

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience ce jour à Son Excellence Monsieur Stefano Moscatelli, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Italienne près la République Gabonaise.

Au cours de cette entrevue, les échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales entre le Gabon et l'Italie, notamment à la lumière de la récente visite officielle du Chef de l'État à Rome, hautement saluée par les autorités italiennes et les milieux économiques du pays.

Cette visite a permis de consolider les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations, tout en suscitant un intérêt croissant des entreprises italiennes pour les opportunités d'investissement offertes par le Gabon.

L'Ambassadeur Moscatelli A réaffirmé la volonté de son pays de jouer un rôle de facilitateur dans la mise en relation des investisseurs italiens avec les partenaires gabonais, notamment dans les secteurs du commerce, de la construction, de l'agroalimentaire, du transport et de l'énergie, domaines dans lesquels l'expertise italienne jouit d'une reconnaissance internationale.

Le Chef de l'État a, pour sa part, salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Gabon et l'Italie et exprimé sa détermination à insuffler une nouvelle dynamique à ce partenariat, en parfaite harmonie avec la vision de transformation et de développement portée par le Gouvernement de la Transition.