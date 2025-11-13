Angola: L'objectif du match Angola-Argentine est de capter l'attention du monde - Rogério Silva

Luanda — Le président honoraire du Comité olympique angolais, Rogério Silva, a déclaré à Luanda que l'objectif du match amical entre l'Angola et l'Argentine, prévu pour vendredi à 17 heures au stade 11 de Novembre, est de mettre en lumière la date de l'indépendance nationale, célébrée le mardi 11 novembre.

Dans une grande interview à venir, où il reviendra sur l'état du sport en Angola au cours des 50 années d'indépendance, le dirigeant sportif a souligné que l'objectif principal était de capitaliser l'attention du monde sur cette date importante pour le pays.

Pour l'ex-président du Comité Olympique Angolais (COA), tout ce qui a été entrepris jusqu'à présent a un objectif mondial, au-delà de simplement avoir une équipe championne du monde en Angola.

"Il s'agit donc d'un objectif fondamentalement politique, et, disons, de captiver l'attention mondiale sur cette célébration et de focaliser les chaînes de télévision du monde ici, en Angola", a-t-il déclaré, convaincu que ces objectifs seront atteints.

Rogério Silva a précisé que la présence de Lionel Messi et d'autres joueurs de renom dans la sélection argentine garantirait l'attention des médias mondiaux, notamment grâce à des accords de droits de diffusion télévisée.

"Si nous voulions simplement donner une importance régionale, au niveau du continent africain pour notre indépendance, quelque chose de plus petit aurait pu être organisé. Mais, à mon sens, l'intention est mondiale", a-t-il ajouté.

Ce match entre l'Angola et l'Argentine sera le deuxième dans l'histoire des deux pays en football. Le premier s'était joué en 2006 en Italie, en préparation pour la Coupe du Monde en Allemagne, et s'était terminé sur une victoire de l'Argentine, 2-0, grâce aux buts de Max Rodrigues (17') et Juan Pablo Sorin (39').