Angola: Basketball - Bruno Fernando remporte sa première victoire en Euroligue

Luanda — L'international angolais Bruno Fernando a remporté, mardi soir, sa première victoire en Euroligue de basket-ball, lorsque son équipe, le Partizan de Belgrade, a battu le Monaco de France sur le score de 78-76, lors de la 10e journée de la compétition.

Le pivot, formé au Primeiro d'Agosto (club angolais), qui évolue au Partizan de Belgrade depuis octobre, a contribué à la victoire avec quatre points, quatre rebonds et une passe décisive.

Après avoir quitté le Real Madrid, où il a été couronné champion de la Liga ACB (Championnat espagnol), Bruno Fernando a inscrit un total de 14 points, 14 rebonds et deux passes décisives en quatre matchs disputés.

