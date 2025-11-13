Angola: Basketball - Bruno Fernando remporte sa première victoire en Euroligue

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/MC/BS

Luanda — L'international angolais Bruno Fernando a remporté, mardi soir, sa première victoire en Euroligue de basket-ball, lorsque son équipe, le Partizan de Belgrade, a battu le Monaco de France sur le score de 78-76, lors de la 10e journée de la compétition.

Le pivot, formé au Primeiro d'Agosto (club angolais), qui évolue au Partizan de Belgrade depuis octobre, a contribué à la victoire avec quatre points, quatre rebonds et une passe décisive.

Après avoir quitté le Real Madrid, où il a été couronné champion de la Liga ACB (Championnat espagnol), Bruno Fernando a inscrit un total de 14 points, 14 rebonds et deux passes décisives en quatre matchs disputés.

La 10e journée de l'Euroligue se termine ce mercredi avec les matchs suivants :

  • Olympiakos contre Zalgiris Kaunas (20h15)
  • Bayern Munich contre Barcelone (20h30)
  • Milano contre Lyon-Villeurbanne (20h30)

