Angola: Les autorités enregistrent des cas de choléra parmi les prisonniers à Huíla

Lubango — 96 nouveaux cas de choléra ont été enregistrés dans la province de Huíla pendant le week-end prolongé, certains d'entre eux dans le quartier des hommes de la prison de Lubango, ce qui a poussé les autorités à renforcer les mesures de contrôle.

L'information a été fournie par Paulo Luvangamo, directeur du Bureau provincial de la Santé, qui a précisé que la prison de Lubango avait enregistré 15 cas et un décès, le premier diagnostic ayant été fait il y a une semaine.

Il a ajouté qu'une équipe multisectorielle s'est rendue sur place pour effectuer une évaluation rapide des mesures à prendre afin de contenir la maladie. Un réservoir d'eau de 10 000 litres a été installé, et l'approvisionnement en eau est désormais assuré quotidiennement pour remplacer l'eau provenant du puits local, identifié comme source de contamination.

Une autre stratégie inclut l'amélioration de la distribution d'eau à l'intérieur des cellules, avec l'ajout de réservoirs équipés de robinets, ainsi que la formation du personnel médical travaillant dans l'unité et des espaces de lavage des mains.

Le directeur a également déclaré que 150 personnes avaient été évaluées dans le cadre d'une action de prophylaxie, et que cette opération sera étendue à tous les détenus.