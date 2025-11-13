Angola: Des pluies causent cinq décès et déplacent 18 familles dans la province d'Uíge

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par NM/JAR/BS

Uíge — Cinq personnes sont mortes et 18 familles ont été déplacées ces derniers jours dans la province de l'Uíge à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région.

Dans une déclaration à l'ANGOP, ce mercredi, le responsable du Département de la Réduction des Risques de Catastrophes, Tando Laza, a expliqué que deux des décès étaient dus à l'arrachement par les eaux et trois autres à des foudres dans les municipalités de Uíge et de Maquela do Zombo.

Il a également précisé que les pluies ont entraîné la destruction de 18 maisons, déplaçant ainsi 95 personnes. Parmi les résidences détruites, 13 se trouvaient dans la municipalité de Quipedro et cinq à Negage.

Face à cette situation, Tando Laza a conseillé à la population de la région de ne pas construire dans des zones à risques et de chercher un abri sûr en cas de fortes pluies.

