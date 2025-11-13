Madagascar: Le Rotary Club Antananarivo « Doyen » - Lutte contre le décrochage scolaire

Une intensification des actions en faveur des élèves en dernière année du cycle du primaire. C'est ainsi que l'on peut qualifier la dernière initiative signée Rotary Club Antananarivo « Doyen ».

Menée le samedi 8 novembre 2025 dans plusieurs localités longeant la route nationale numéro quatre (RN4), l'initiative en question entre dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, notamment en milieu rural où le taux atteint près de 30% selon l'UNICEF. Dans son engagement, le club a ainsi offert des fournitures scolaires et des collations aux 80 élèves de classes d'examen de l'EPP d'Ampanotokana, EP FJKM Vangaina et EPP Ambatomirahavavy, dans la commune rurale d'Ampanotokana, RN4. « L'initiative vise à soulager les familles et à favoriser les chances de réussite à la fin du cycle primaire », a-t-on fait savoir.

Appuis

En partenariat avec VIVO Energy Madagascar, chaque élève s'est vu remettre un sac à dos contenant des fournitures scolaires. L'action a également porté sur le renforcement des matériels pédagogiques des instituteurs. Entre autres, des supports pour la préparation des examens tels que des sujets types et corrigés 2024, des cahiers de préparation de cours, des stylos rouges et des boîtes de craies.

Des outils servant à améliorer la qualité de l'enseignement en cette année cruciale pour les élèves. Par ailleurs, le Président de ce club, Ranarivelo Njakarinala, a fait un geste pour apporter un moment de bon enfant et de réconfort en offrant aux 80 bénéficiaires des trois écoles des laits en briquettes et des biscuits dans un élan de partage.