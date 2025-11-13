Madagascar: Jiu-jitsu - Mondial d'Abu Dhabi - Nomasy et Bryan trébuchent d'entrée

Le rideau s'est levé hier au Mubadala Arena d'Abu Dhabi pour le Championnat du monde amateur de jiu-jitsu. Mais le début de compétition d'hier a été difficile pour les deux premiers représentants malgaches.

En catégorie amateur ceinture bleue -77 kg, Nomasy Raharijaona a été battu par le Norvégien Oliver Gahrmaker, qui l'a soumis dès le premier combat. De son côté, Bryan Rasamy Anoharana, engagé en Gi ceinture bleue -62 kg, s'est incliné face au Français Vincent Baudron sur le score de 6 à 3.

Deux revers qui marquent une entrée en matière compliquée pour la délégation malgache. En effet, Madagascar est représentée par une équipe de 13 combattants, engagés dans les catégories amateurs, professionnels, Masters et World Festival. La compétition se poursuit, et d'autres représentants malgaches doivent entrer en lice aujourd'hui.

Parmi eux figurent des athlètes très attendus, notamment les multiples champions Nofy et Andy, ainsi que deux combattants inscrits en Masters. C'est la troisième participation consécutive de Madagascar à ce rendez-vous international. Le principal problème demeure le manque de moyens, qui limite le nombre d'athlètes envoyés à l'étranger. Malgré ces contraintes, la présence de 13 combattants malgaches à Abu Dhabi constitue une véritable fierté nationale.