Madagascar: Refondation de la République - Retour progressif au pays des exilés politiques

Si les Mamy Ravatomanga et Rinah Rakotomanga sont poursuivis pour blanchiment, les exilés de retour au pays, sont en revanche... blanchis de fait par rapport à leurs dossiers.

Fanirisoa Ernaivo

Selon la ministre de la Justice, sa condamnation est partie avec Andry Rajoelina. Politiquement, c'est peut-être vrai mais sur le plan judiciaire, il y a une procédure à suivre. Elle pourrait notamment faire opposition du jugement qui l'avait condamnée par défaut. Il n'est pas non plus exclu que la Police nationale retire sa plainte.

L'ancienne magistrate serait alors en droit - au propre comme au figuré - de demander sa réintégration au Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) dont elle est la vice-présidente en sa qualité de ministre de la Justice. Elle pourrait même bénéficier du rappel de ses soldes et avantages avec un droit à réparation pour le préjudice moral et matériel subi pour perte de revenus durant sept ans.

Anthelme Ramparany

L'ex-député et ancien ministre de l'Environnement du régime HVM a également rejoint le pays avant de se rendre ensuite à Maurice dans le cadre de l'affaire Mamy Ravatomanga quand bien même il n'aurait pas reçu un mandat de la part du président de la Refondation de la République comme Fanirisoa Ernaivo. Ce qui ne l'a pas empêché d'essayer d'enfoncer « Pierre bleue » tout en ayant lui-même un dossier en instance auprès de la Haute Cour de Justice dans le cadre de l'affaire de bois de rose exportés illégalement à Singapour en février 2014, du temps où il était aux... affaires.

Jean Ravelonarivo

Retour également de l'ancien Premier ministre qui a été condamné le 27 septembre 2021 à 5 ans de prison ferme pour détournement de deniers publics et à verser solidairement avec d'autres condamnés, 6 milliards d'ariary à la CNaPS. L'ex-locataire de Mahazoarivo du temps du HVM avait réussi à quitter le pays à bord d'une embarcation à partir de Nosy Be avant de rallier Paris via Mayotte. Ayant été jugé par contumace, il fera sans doute aussi opposition de sa condamnation. Le général à la retraite va sans doute reprendre la direction de son entreprise qui opère dans le secteur du BTP.

Colonel Charles Andrianasoavina

Après 7 ans d'exil à l'île de La Réunion suite à la tentative de coup d'État pour ne pas dire coup d'éclat à la BANI Ivato, il est rentré au pays le 15 octobre 2025. Juste au lendemain de la Décision de la Haute Cour Constitutionnelle qui « invite l'autorité militaire incarnée par le Colonel Michaël Randrianirina à exercer les fonctions de chef de l'État », il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international d'Ivato par ses frères d'armes du CAPSAT et a retrouvé entre autres, le général Lylison René de Roland qui était avec lui, le co-commandant de la Force d'Intervention Spéciale (FIS) durant la Transition de 2009.

Le conseil des ministres du 5 novembre dernier l'a nommé Directeur général de l'Agence nationale anti-fraude, un organisme rattaché à la Présidence de la Refondation. Faisant ainsi tomber (comme le régime Ravalomanana en 2009 et celui de Rajoelina en 2025) les poursuites judiciaires déclenchées par l'Armée à son endroit en janvier 2025.

Briand Andrianirina

L'ancien secrétaire général du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique sous le régime HVM, qui avait eu maille à partir avec la justice, figure parmi les premiers exilés à être rentrés au pays. Il est revenu au lendemain de l'arrivée au pouvoir du colonel Michaël Randrianirina, son homonyme -- à une lettre près. Il est récemment réapparu sur le petit écran, notamment sur la chaîne de télévision privée dont il est le fondateur et président du conseil d'administration. Après sept années d'exil, l'ancien président de la Fédération malgache de kick-boxing n'a pas définitivement raccroché les gants.

Colonel Patrick Rakotomamonjy

Condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés dans l'affaire de bombe artisanale déposée devant la Villa Pradon et au siège du Pôle Anti-Corruption aux 67 ha, le médecin colonel va certainement faire opposition au jugement rendu le 2 juillet 2025 par la Cour Criminelle Ordinaire d'Antananarivo. Son principal accusateur Mamy Ravatomanga étant pris dans les filets de la justice mauricienne tout comme le général « Bombe » qui est tombé du perchoir de la Chambre haute, il a des chances d'être blanchi comme la couleur de sa blouse de médecin colonel.

Onitiana Realy

À en juger par la campagne diffusée sur la station privée dont elle est le Chief Executive Officer (CEO), l'ancienne ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la femme rentrera prochainement d'exil. À l'instar des anciens dirigeants qui ont un dossier auprès de la Haute Cour de Justice, l'ex-membre du gouvernement et directrice de campagne de Hery Rajaonarimampianina bénéficie de la présomption d'innocence. Qui plus est, la procédure de mise en accusation n'est pas près d'être débloquée au niveau de l'Hémicycle de Tsimbazaza, où le rapport de forces a désormais basculé.

« La mise en accusation par l'Assemblée nationale statuant au scrutin public à la majorité absolue de ses membres » n'est pas évidente.

Voahangy Rajaonarimampianina

Condamnée par contumace par la justice malgache pour complicité dans l'affaire de faux témoignage contre Mamy Ravatomanga devant le Parquet National Financier de Paris, rien n'empêche l'ancienne Première Dame de rentrer ou de passer au pays. Qui plus est, sa condamnation à un an de prison a été assortie de sursis. Ce qui ne l'empêchera pas non plus de faire opposition au jugement rendu le 14 février 2023 pour être blanchie définitivement.