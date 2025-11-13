Afrique: L'Unesco réaffirme son engagement aux côtés de l'État du Sénégal

13 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Adama Ndiaye

Adèle Nibona, représentant le directeur régional de l'Unesco pour l'Afrique, Dimitri Sanga, lors de l'atelier de restitution des travaux du nouveau plan de gestion de l'ïle, a salué les efforts conjoints du ministère en charge de la Culture et de la commune de Gorée dans la révision du plan de gestion du site classé au patrimoine mondial depuis 1978.

Selon elle, les résultats partagés sont le fruit du projet « Mesures de sauvegarde de l'île de Gorée », financé par une assistance internationale du Comité du patrimoine mondial de l'Unesco et mis en oeuvre par la direction du Patrimoine culturel du Sénégal ».

Parmi les réalisations majeures issues de ce partenariat, la diplomate a cité l'inventaire du patrimoine bâti de l'île, désormais compilé dans un catalogue illustré et l'évaluation et la mise à jour du plan de gestion du site classé. Mme Nibona a rappelé que l'engagement de l'Unesco pour la sauvegarde de Gorée remonte à 1980, sous l'impulsion du Sénégalais Amadou Mahtar Mbow, alors directeur général de l'organisation, qui avait initié la première campagne internationale de sauvegarde de l'île.

Aujourd'hui, cette coopération se poursuit à travers des actions concrètes. L'Unesco soutient notamment la lutte contre l'érosion côtière et accompagne la reconstruction du mur de clôture de la Maison d'Éducation Mariama Bâ, avec l'appui du gouvernement japonais.

À l'en croire, en 2026, un plan de gestion des risques et catastrophes spécifique à Gorée sera élaboré pour renforcer la résilience du site face aux menaces climatiques et naturelles.

L'Unesco soutient aussi la création d'un Master interuniversitaire en gestion des patrimoines (Migecop), destiné à renouveler l'expertise patrimoniale et à encourager de nouvelles carrières dans la conservation du patrimoine culturel et naturel.

