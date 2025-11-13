Sénégal: Exportations du pays - Une hausse record de 16 milliards de FCfa au mois de septembre

13 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

En septembre 2025, les exportations du Sénégal se sont établies à 420,8 milliards de FCfa contre 404,7 milliards de FCfa le mois précédent, soit une hausse de 4,0 %. Un accroissement record depuis le début de l'année.

Belle embellie des statistiques commerciales du Sénégal au mois de septembre 2025. Selon un rapport de l'Agence nationale des Statistiques et de la Démographie (Ansd), publié hier, mercredi 12 novembre, les exportations du Sénégal ressortent à 420,8 milliards de FCfa contre 404,7 milliards de FCfa le précédent, soit une hausse de 4,0 %.

Ce relèvement est consécutif à l'augmentation des ventes à l'extérieur des produits pétroliers hors pétrole brut (95,3 milliards de FCfa en septembre 2025 contre 64,6 milliards de FCfa le mois précédent).

Les performances sont également portées par les crustacés, mollusques et coquillages (18,5 milliards de FCfa contre 11,9 milliards de FCfa), de titane (5,4 milliards de FCfa contre 206,0 millions de FCfa) et de conserves de poisson (5,1 milliards de FCfa contre 1,0 milliard de FCfa).

De l'autre côté, les importations du mois de septembre 2025 se sont établies à 502,7 milliards de FCfa contre 517,4 milliards de FCfa le mois précédent, soit une baisse de 2,9 %. Cette diminution résulte de la réduction des importations d'autres véhicules terrestres (9,5 milliards de FCfa en septembre 2025 contre 15,4 milliards de FCfa le mois précédent), de riz (26,9 milliards de FCfa contre 41,2 milliards de FCfa), de produits pharmaceutiques (12,6 milliards de FCfa contre 18,3 milliards de FCfa) et des produits pétroliers hors pétrole brut (80,5 milliards de FCfa contre 101,8 milliards de FCfa).

Toutefois, le relèvement des achats à l'extérieur de bois et ouvrages (5,0 milliards de FCfa contre 2,3 milliards de FCfa), ainsi que des fruits et légumes comestibles (9,1 milliards de FCfa contre 6,5 milliards de FCfa) a amoindri ce recul. Comparées au mois de septembre 2024, les importations se replient de 7,7 %. Leur cumul à fin septembre 2025 s'établit à 5224,5 milliards de FCfa contre 5164,5 milliards de FCfa pour la même période de 2024, soit une progression de 1,2 %.

Le solde commercial s'établit ainsi à -81,9 milliards de FCfa en septembre 2025 contre -112,8 milliards de FCfa le mois précédent. Cette amélioration du solde est liée à la réduction du déficit vis-à-vis de la France (-3,6 milliards de FCfa en septembre 2025 contre -18,6 milliards de FCfa le mois précédent), des États-Unis (-10,1 milliards de FCfa contre -18,6 milliards de FCfa) et du Brésil (-12,5 milliards de FCfa contre -20,6 milliards de FCfa), ainsi qu'au renforcement de l'excédent à l'égard du Mali (84,3 milliards FCfa contre 64,1 milliards de FCfa), de l'Espagne (33,7 milliards de FCfa contre 18,2 milliards de FCfa) et de la République de Guinée (11,2 milliards FCfa contre 8,3 milliards de FCfa).

Cependant, le renversement du solde à l'égard de l'Inde (-18,0 milliards de FCfa contre +21,5 milliards de FCfa), combiné au creusement du déficit vis-à-vis de la Chine (-75,8 milliards de FCfa contre -66,8 milliards de FCfa) et du Nigeria (-9,6 milliards de FCfa contre -3,9 milliards de FCfa), a amoindri l'ampleur de ce déficit.

Le cumul du solde commercial sur les neuf premiers mois de 2025 s'établit à -1126,9 milliards de FCfa contre -2468,2 milliards de FCfa à la même période en 2024. Les principaux clients du Sénégal en matière d'exportation sont : le Mali (20,1 %), l'Italie (10,9 %), l'Espagne (10,6 %), les Pays-Bas (9,7 %), la France (8,1 %) et la Suisse (6,2 %).

