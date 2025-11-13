Sénégal: Dans le cadre de la culture et du traitement du fonio, Sanoussi Diakité innove

Après l'invention d'une machine à décortiquer le fonio, Sanoussi Diakité, avec ses apprentis, repousse les limites de l'agriculture au niveau de Kolda et propose une solution aux cultivateurs de fonio. Il est l'auteur d'une nouvelle innovation dans le domaine de l'agriculture avec une faucheuse de plants de fonio dont l'objectif est de se substituer à la main-d'oeuvre (humaine) afin d'éviter l'égrainage.

Selon lui, l'idée est inspirée d'une débroussailleuse qui existe déjà. De fait, il n'a fait qu'adapter le rôle de la faucheuse, à laquelle il n'a pas encore trouvé de nom.

De plus, cette innovation, fruit du travail d'un atelier de formation que M. Diakité a dirigé, permet aux cultivateurs de fonio d'étendre leurs plantations et d'accroître leurs revenus, particulièrement pour une spéculation dont la culture est en baisse dans la zone.

Cependant, ce nouvel outil de travail est en phase test, et son inventeur compte évaluer d'abord ses capacités afin de l'améliorer et de le proposer aux cultivateurs.