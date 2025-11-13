Afrique: Omar Ba - « Le Sénégal a toujours adopté et affirmé une position constante, juste et honorable dans la défense de la cause palestinienne »

13 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce mercredi 12 novembre 2025, un colloque scientifique s'est ouvert à Dakar, visant à donner une meilleure compréhension de la question palestinienne, sous le thème « Palestine : l'histoire - l'homme - l'avenir". Omar Ba, secrétaire général de l'institut islamique de Dakar, a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer en faveur de la Palestine.

"La Palestine n'est pas seulement une question d'actualité. La Palestine est une histoire millénaire, un peuple vivant, une mémoire blessée, mais aussi un espoir persistant (...) Le Sénégal, à travers son histoire contemporaine, a toujours adopté et affirmé une position constante, juste et honorable dans la défense de la cause palestinienne. Ce soutien s'est exprimé dans sa parole, dans sa diplomatie, dans la solidarité politique et dans l'action humanitaire", clame-t-il.

Par ailleurs, pour Omar Ba, cette rencontre "s'inscrit pleinement dans la continuité de cet engagement noble et constant".

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.