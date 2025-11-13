Ce mercredi 12 novembre 2025, un colloque scientifique s'est ouvert à Dakar, visant à donner une meilleure compréhension de la question palestinienne, sous le thème « Palestine : l'histoire - l'homme - l'avenir". Omar Ba, secrétaire général de l'institut islamique de Dakar, a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer en faveur de la Palestine.

"La Palestine n'est pas seulement une question d'actualité. La Palestine est une histoire millénaire, un peuple vivant, une mémoire blessée, mais aussi un espoir persistant (...) Le Sénégal, à travers son histoire contemporaine, a toujours adopté et affirmé une position constante, juste et honorable dans la défense de la cause palestinienne. Ce soutien s'est exprimé dans sa parole, dans sa diplomatie, dans la solidarité politique et dans l'action humanitaire", clame-t-il.

Par ailleurs, pour Omar Ba, cette rencontre "s'inscrit pleinement dans la continuité de cet engagement noble et constant".