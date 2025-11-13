Sénégal: Le pays bénéficie d'un financement de 7 milliards FCfa

La santé de la mère et de l'enfant est une des priorités de l'État du Sénégal. Hier, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a signé, dans ce cadre, une convention de partenariat avec la Fondation Ciff (Children's investment fund foundation).

Le partenaire a déboursé près de sept milliards de FCfa pour un projet d'une durée de trois ans. Dans le document remis à la presse, l'on informe que ce projet aidera à accélérer la transformation du système de santé pour garantir à chaque femme et à chaque enfant un accès équitable à des services de qualité.

Présidant la cérémonie, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Ibrahima Sy, a déclaré que « ce projet marque une étape majeure dans la marche du Sénégal vers un système de santé plus résilient, équitable et performant ». Selon lui, en décidant de financer directement son département, « la Fondation Cliff fait preuve d'un choix stratégique et innovant, fondé sur la confiance dans le leadership du Sénégal et la maturité de ses institutions sanitaires ».

« Les progrès enregistrés ces dernières années témoignent de l'impact de nos efforts conjoints. Grâce à la mobilisation du gouvernement, de nos partenaires et de la société civile, le taux de prévalence contraceptive moderne est passé de 8,9 % en 2010 à près de 26 % », a mentionné le ministre. Poursuivant, il a indiqué que l'ambition du Sénégal est d'atteindre 46 % d'ici à 2028. Cela, « conformément à notre Plan d'actions national budgétisé (Panb) ».

Ainsi, il a réaffirmé la détermination du gouvernement à poursuivre les efforts pour améliorer la santé reproductive, maternelle et infantile, pierre angulaire du développement humain. Le directeur exécutif de Ciff, Miles Kemplay, a souligné que sa fondation reste pleinement engagée à soutenir les efforts dans ce domaine non seulement à travers ce financement, mais aussi en accompagnant le gouvernement et les partenaires dans la mise en oeuvre de l'agenda de transformation nationale « Sénégal 2050 ». À cet effet, il a rappelé qu'au cours des dernières décennies, le Sénégal a réalisé des progrès remarquables en matière de santé maternelle.

« Le taux de mortalité maternelle a diminué de façon constante, s'établissant à 237 décès pour 100.000 naissances vivantes, une amélioration significative, mais qui rappelle néanmoins le travail qui reste à accomplir. Derrière chaque statistique se cachent une mère, une famille et une communauté dont l'avenir dépend de notre action collective », a souligné M. Kemplay.