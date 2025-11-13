Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande 'd'accélérer' les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi en Conseil des ministres au gouvernement d'accélérer les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier, en vue de son adoption "avant la fin de l'année 2025".

Le président de la République demande au Premier ministre et au gouvernement "de poursuivre la restructuration et la transformation du secteur minier, afin d'asseoir une gouvernance minière transparente, inclusive et durable et d'accélérer les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier, en vue de son adoption avant la fin de l'année 2025".

Exprimant son attachement au développement territorial durable des zones d'exploitation minière, le président de la République rappelle au gouvernement la nécessité de poursuivre l'activation efficiente du Fonds de réhabilitation minier et du Fonds de développement des collectivités territoriales.

Bassirou Diomaye Faye a évoqué l'importance qu'il accorde au renforcement de la transformation locale de nos ressources minières et à la consolidation d'une industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle du Sénégal.

A cet égard, le chef de l'Etat a rappelé l'urgence de programmer le lancement du nouveau Pôle industriel minier de la région de Matam, autour d'une meilleure valorisation des phosphates de Ndendory. Il instruit, également, le ministre en charge des Mines de veiller à l'exploitation optimale des ressources aurifères nationales, avec la mise en place effective d'un Comptoir national de commercialisation de l'or, impératif de souveraineté.

Il a rappelé au Gouvernement, la nécessité de veiller à la maîtrise stratégique de l'actionnariat de l'Etat dans les entreprises minières privées, d'accélérer la restructuration des sociétés publiques à l'instar de la SOMISEN et de la MIFERSO, d'actualiser régulièrement la cartographie des ressources minières et d'assurer une veille permanente sur l'ouverture et la gestion concertée des carrières.