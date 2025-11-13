Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande 'd'accélérer' les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a demandé mercredi en Conseil des ministres au gouvernement d'accélérer les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier, en vue de son adoption "avant la fin de l'année 2025".

Le président de la République demande au Premier ministre et au gouvernement "de poursuivre la restructuration et la transformation du secteur minier, afin d'asseoir une gouvernance minière transparente, inclusive et durable et d'accélérer les travaux de finalisation du nouveau projet de loi portant Code minier, en vue de son adoption avant la fin de l'année 2025".

Exprimant son attachement au développement territorial durable des zones d'exploitation minière, le président de la République rappelle au gouvernement la nécessité de poursuivre l'activation efficiente du Fonds de réhabilitation minier et du Fonds de développement des collectivités territoriales.

Bassirou Diomaye Faye a évoqué l'importance qu'il accorde au renforcement de la transformation locale de nos ressources minières et à la consolidation d'une industrie minière dynamique, fer de lance de la stratégie industrielle du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A cet égard, le chef de l'Etat a rappelé l'urgence de programmer le lancement du nouveau Pôle industriel minier de la région de Matam, autour d'une meilleure valorisation des phosphates de Ndendory. Il instruit, également, le ministre en charge des Mines de veiller à l'exploitation optimale des ressources aurifères nationales, avec la mise en place effective d'un Comptoir national de commercialisation de l'or, impératif de souveraineté.

Il a rappelé au Gouvernement, la nécessité de veiller à la maîtrise stratégique de l'actionnariat de l'Etat dans les entreprises minières privées, d'accélérer la restructuration des sociétés publiques à l'instar de la SOMISEN et de la MIFERSO, d'actualiser régulièrement la cartographie des ressources minières et d'assurer une veille permanente sur l'ouverture et la gestion concertée des carrières.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.