Sénégal: Lancement d'un programme de sept milliards FCFA dédié à la santé reproductive

Dakar — Le gouvernement du Sénégal a lancé, mercredi, le projet national intégré de renforcement de la santé reproductive et de la santé mère-enfant d'un montant de près de sept milliards de francs CFA, qui s'inscrit dans le cadre de la transformation de son système de santé, a constaté l'APS.

"Ce programme est doté d'un montant actuel de 14,5 millions de dollars US, soit près de sept milliards de francs CFA, dont 10 millions de dollars US destinés à la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent et 4,5 millions de dollars US destinés à la +Delivery Unit+, l'unité qui est chargée d'accélérer le processus de transformation des systèmes de santé", a notamment déclaré le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.

Le projet d'une durée de deux ans marque "une étape majeure" dans la marche du Sénégal vers un système de santé plus résilient, équitable et performant, selon Dr Ibrahima Sy.

Ce programme est déployé avec le soutien de l'organisation philanthropique Children's Investment Fund Foundation (CIFF), contribuera, notamment, à l'autonomisation des femmes par un accès continu et équitable à la planification familiale.

D'après le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ce projet s'inscrit dans la continuité des réformes structurelles engagées par le gouvernement du Sénégal pour renforcer la santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, mais aussi accélérer le processus de digitalisation des services de santé.

Il a également pour objectif d'améliorer l'accès équitable, durable et intégré à la santé reproductive dans le cadre des services de santé maternelle et infantile conformément aux objectifs stratégiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a-t-il ajouté.

"Ce projet vise aussi à réduire les besoins non satisfaits en matière de santé reproductive en réduisant la mortalité maternelle et néonatale et en favorisant l'autonomisation des femmes et des adolescents, et en amorçant les réformes y sont relatives", a précisé Ibrahima Sy.

Pour sa part, Miles Kemplay, directeur exécutif de CIFF, a souligné que "cet engagement [de l'organisation qu'il dirige] vise à aller vers une meilleure santé".

"Il s'agit d'un moment clé pour entamer une nouvelle approche du partenariat mettant en exergue un engagement commun pour que chaque mère et enfant ait la possibilité de survivre et de prospérer", a-t-il fait savoir.

Les meilleurs investissements, selon lui, portent sur la planification familiale, la santé des femmes et des nouveaux nés, faisant observer que le projet est construit autour d'un accès équitable et intégré aux services de Planification familiale et de la santé mère-enfant.

Précisant que ce programme est aligné aux politiques nationales actuelles du Sénégal en matière de santé, il a rappelé que les défis persistants appellent au soutien des services de santé maternelle, à l'appui au Delivery Unit et à la promotion d'un leadership fort.

"Le progrès durable nécessite la formation continue et la garantie de la chaine d'approvisionnement devant permettre d'aller vers une diminution des décès maternels", a en outre souligné le directeur exécutif de CIFF.