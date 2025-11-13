Sénégal: Le chef de l'Etat veut le lancement de la campagne agricole avant la fin du mois de novembre

Dakar — Le chef de l'Etat a rappelé, mercredi, en Conseil des ministres, l'urgence de prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières, en vue du lancement, "avant la fin du mois de novembre 2025", de la campagne de commercialisation agricole.

"Considérant que la campagne de commercialisation agricole reste un moment fort de la vie économique et sociale nationale, le chef de l'Etat rappelle au gouvernement l'urgence de prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières, en vue du lancement, avant la fin du mois de novembre 2025, de la campagne de commercialisation agricole", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a demandé, en outre, "d'accélérer la relance de la production industrielle de la SONACOS SA (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) et des autres huiliers privés".

Le président Faye a rappelé "l'intérêt qu'il accorde à la préservation du positionnement historique du Sénégal en matière de développement de l'industrie sucrière".