Sénégal: Le chef de l'Etat veut le lancement de la campagne agricole avant la fin du mois de novembre

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le chef de l'Etat a rappelé, mercredi, en Conseil des ministres, l'urgence de prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières, en vue du lancement, "avant la fin du mois de novembre 2025", de la campagne de commercialisation agricole.

"Considérant que la campagne de commercialisation agricole reste un moment fort de la vie économique et sociale nationale, le chef de l'Etat rappelle au gouvernement l'urgence de prendre toutes les dispositions techniques, administratives et financières, en vue du lancement, avant la fin du mois de novembre 2025, de la campagne de commercialisation agricole", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye a demandé, en outre, "d'accélérer la relance de la production industrielle de la SONACOS SA (Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal) et des autres huiliers privés".

Le président Faye a rappelé "l'intérêt qu'il accorde à la préservation du positionnement historique du Sénégal en matière de développement de l'industrie sucrière".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.