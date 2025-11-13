Sénégal: Le gouvernement adopte un projet de loi portant Code de la publicité

Dakar — Le projet de loi portant Code de la publicité a été examiné et adopté par les membres du gouvernement lors du Conseil des ministres de ce mercredi, a-t-on appris de la secrétaire d'État chargée des Relations avec les institutions, Marie Rose Faye.

Il va remplacer la loi régissant la publicité au Sénégal depuis 1983.

Un avant-projet de loi sur la réforme du Code de la publicité a été présenté au public, le 3 janvier dernier, par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en présence des principaux acteurs du secteur de la publicité.

Ces derniers avaient relevé le caractère "obsolète" de la loi qui encadre la publicité au Sénégal depuis 1983.

Le nouveau projet de loi comprend 178 articles, tandis que la loi sur la publicité n'en contient que 17.

Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le Conseil des ministres a adopté aussi un projet de décret fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal.