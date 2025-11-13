Madagascar: Hippisme - Une saison chamboulée, l'hippodrome de Bevalala en litige

La saison hippique à Madagascar a connu de sérieuses perturbations cette année. L'Autorité Hippique pour les Courses et l'Élevage de Chevaux à Madagascar (AHCEL) a été contrainte d'interrompre les compétitions à la dixième réunion, alors que quatorze étaient initialement prévues au calendrier.

Depuis des décennies, l'hippodrome de Bevalala est le théâtre emblématique des courses hippiques dans la capitale. Mais cette saison, l'association s'est retrouvée dans l'impossibilité d'y accéder, alors que ce site accueille traditionnellement la seconde partie des compétitions. Depuis le mois de juillet, une société de lotissement revendique la propriété du terrain et en interdit l'accès, malgré le fait que l'ASCEL-AHCEL l'occupe depuis plus de quarante ans.

Face à cette situation, le président Michelson Rakotoarisoa et les membres du bureau exécutif ont convoqué la presse hier, au siège de l'association à Andoharanofotsy, pour apporter des explications. « Après les réunions à Ambatolampy, nous devions poursuivre à Bevalala. Mais ce site étant désormais inaccessible pour nous, et afin de sauver la saison, nous avons continué les courses à Mahazina Ambatolampy. Malheureusement, les fortes pluies ont rendu la piste en gazon extrêmement glissante, ce qui risquait de provoquer des incidents. Après la Journée des Étalons dimanche dernier, nous avons décidé de mettre un terme prématuré à la saison, pour le bien des chevaux et des jockeys », a déclaré le président.

Un patrimoine

L'ASCEL-AHCEL n'a pas caché sa profonde tristesse. L'association rappelle qu'elle est propriétaire légale du terrain, acquis il y a plusieurs décennies, et souligne la valeur historique et sentimentale de l'hippodrome de Bevalala. Ce site a accueilli de nombreux événements nationaux et internationaux, et a vu éclore plusieurs champions malgaches. Le président Michelson Rakotoarisoa a dénoncé la réduction drastique des infrastructures.

« Il ne nous reste plus que le boulodrome de Mahazina Ambatolampy, alors qu'il y en avait quatre auparavant. Pourtant, l'ASCEL-AHCEL est reconnue par la Fédération internationale des Autorités hippiques. L'État malgache se doit de respecter cette reconnaissance et de protéger notre patrimoine. » L'association réclame l'intervention urgente des autorités pour faire valoir ses droits. Elle déplore en outre que certains de ses membres soient désormais poursuivis en justice, conséquence directe de ce litige.