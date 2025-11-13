Madagascar: Volley-ball - 28 entraîneurs en recyclage à Fianarantsoa

13 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

La ville de Fianarantsoa accueillera deux événements majeurs organisés par la Fédération Malgache de Volley-ball (FMVB). Du 18 au 21 novembre, une formation dédiée aux entraîneurs régionaux précédera la Coupe de Madagascar des vétérans, prévue du 22 au 29 novembre.

Ces initiatives, menées en partenariat avec l'Académie Nationale des Sports, visent à dynamiser la discipline sur l'ensemble de l'île. Dès le 18 novembre, la FMVB lance une session de renforcement des capacités à destination des entraîneurs de Volley-ball , issus des régions. Cette formation, qui se déroulera sur quatre jours à Fianarantsoa, sera animée par un expert de l'Académie Nationale des Sports. Pas moins de 28 entraîneurs participeront à cet événement, représentant diverses ligues régionales.

Coupe de Madagascar vétérans

Sans transition, Fianarantsoa accueillera, immédiatement après, la Coupe de Madagascar dans la catégorie vétérans, du 22 au 29 novembre. Ce rendez-vous annuel rassemble les joueurs expérimentés de tout le pays, offrant un spectacle de haut niveau et une occasion de transmettre la passion du sport aux plus jeunes générations.

