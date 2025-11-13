Angola: La TAAG reçoit son troisième Boeing 787 Dreamliner le jour de l'indépendance nationale

Luanda — Le troisième Boeing 787 Dreamliner a atterri ce mardi à l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, à Icolo e Bengo, dans le cadre du plan stratégique de transformation et de modernisation de TAAG pour la période 2024-2029.

Selon un communiqué de la compagnie aérienne, envoyé à l'ANGOP, il s'agit du premier modèle 787-10 à rejoindre la flotte des Lignes Aériennes d'Angola (TAAG).

Le communiqué précise que l'intégration de cet aéronef, acquis en leasing (location avec option d'achat), s'inscrit dans un ambitieux processus de modernisation et de renouvellement de la flotte, considéré comme un élément clé pour le succès de la transformation de la compagnie.

L'avion, immatriculé D2-TES, peut transporter 367 passagers, dont 343 en classe économique et 24 en classe exécutive. Il vient compléter les deux premiers appareils du modèle Boeing 787-9, déjà intégrés à la flotte de TAAG cette année.

Le Boeing 787-10 représente la version la plus moderne et avancée de la famille Dreamliner, offrant un plus grand volume de fret et une efficacité énergétique optimisée.

La TAAG souligne également son engagement en matière de durabilité environnementale, grâce à une réduction significative des émissions de gaz nocifs pour l'atmosphère.