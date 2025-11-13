Angola: Le PR reçoit des personnalités lors des célébrations de l'indépendance

11 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par AFL/ART/BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a reçu ce mardi, à Luanda, diverses personnalités étrangères ayant participé aux festivités marquant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale de l'Angola.

Les audiences ont eu lieu dans le nouvellement inauguré salon Protocolaire de la Présidence de la République, où le Chef de l'État a eu des entretiens séparés avec Brahim Ghali, Président de la République arabe sahraouie démocratique, et Judith Suminwa Tuluka, Première ministre de la République Démocratique du Congo (RDC), représentant le Président Félix Tshisekedi.

Lors de cette même occasion, le Président João Lourenço a également reçu Vincent Biruta, ministre de l'Intérieur du Rwanda, qui a remis un message du Président Paul Kagame.

Le Président angolais a aussi reçu Ximena Bartolomeu Toco, envoyée spéciale du Roi d'Espagne, porteur d'un message de Félipé VI, le monarque espagnol.

Ces personnalités ont représenté leurs chefs d'État lors de la cérémonie centrale, célébrant les 50 ans d'Indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.

