Angola: Le ministre des Relations extérieures salue le rôle de la diplomatie dans la consolidation de la paix

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a salué, ce mercredi, le rôle décisif de la diplomatie angolaise dans la consolidation de la paix, de la stabilité et du développement.

Ces propos s'inscrivent dans le cadre du message du ministre à l'occasion de la Journée des diplomates angolais, célébrée aujourd'hui, 12 novembre. Téte António a souligné que l'Angola s'affirme de plus en plus comme un partenaire crédible, attaché au multilatéralisme, à la coopération et au dialogue entre les nations.

Le responsable a déclaré que cette date revêt une grande importance pour tous ceux qui, à travers l'histoire, ont honoré la Patrie par l'exercice de la diplomatie et la défense des intérêts supérieurs de la Nation.

Au nom du Président de la République, João Lourenço, le ministre a réaffirmé l'engagement de l'Exécutif angolais à renforcer la politique étrangère nationale, notamment par la valorisation du personnel diplomatique, la modernisation des instruments d'action extérieure et la promotion d'une diplomatie toujours plus active et innovante, adaptée aux enjeux du monde contemporain.

Le dirigeant a manifesté sa gratitude à tous les diplomates angolais, en poste dans le pays et à l'étranger, pour le dévouement, le professionnalisme et l'esprit de service public dont ils ont fait preuve en représentant la République d'Angola sur la scène internationale.

Dans son message, le ministre a rendu hommage aux diplomates disparus et a souligné l'héritage de patriotisme, de compétence et de dévouement qu'ils ont légué à la nation.

Téte António a également salué les jeunes professionnels qui embrassent la carrière diplomatique avec enthousiasme et sens du devoir, les encourageant à persévérer face aux défis du monde contemporain.

Le chef de la diplomatie angolaise a réaffirmé l'engagement du ministère des Affaires étrangères à continuer de valoriser le corps diplomatique national par la promotion de la formation continue, le mérite et la modernisation de l'action extérieure, afin que l'Angola demeure un partenaire respecté et influent sur la scène régionale et internationale.

« Que la Journée des diplomates angolais soit un moment de réflexion et de renouvellement de notre engagement envers la patrie, nous inspirant à poursuivre, avec détermination et sens du devoir, la défense des valeurs qui nous unissent et la promotion d'un monde plus juste, solidaire et pacifique », a souligné Téte António.

Le ministre a conclu son message en réaffirmant l'esprit d'unité et de cohésion qui doit continuer d'animer le travail des diplomates angolais.