Angola: Lopo do Nascimento salue l'unité nationale lors des 50 ans de l'indépendance

Luanda — Le nationaliste angolais Lopo do Nascimento a salué mardi, à Luanda, la consolidation de l'unité et de la réconciliation nationales réalisées par l'Angola au cours de ses 50 ans d'indépendance.

Se confiant à la presse, lors de la cérémonie centrale du cinquantenaire de l'Indépendance, il a estimé que le pays s'était affirmé comme une nation unie, malgré les différences politiques existantes.

Le premier chef du gouvernement de l'Angola indépendante a rappelé que l'unité et la réconciliation nationale constituent les plus grands héritages du processus d'indépendance et de paix, symbolisant la capacité du peuple angolais à dépasser ses divergences et à consolider un esprit d'appartenance commun.

Lopo do Nascimento a ajouté que, contrairement à d'autres nations ayant traversé des processus de fragmentation, l'Angola a su se renforcer et se présenter aujourd'hui comme un modèle de cohésion et de stabilité sur le continent africain.

De son côté, l'ex-ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queiroz, a souligné l'importance des célébrations du cinquantenaire comme un moment de rendre hommage à ceux qui ont contribué de leur vie et de leur dévouement à la conquête de la liberté et au progrès du pays.

Il a insisté sur le fait que cette étape des 50 ans devait être l'occasion de préserver la mémoire des héros nationaux et de réaffirmer l'engagement envers le développement et la justice sociale.