Angola: Mise en œuvre du programme 'Naître avec un acte de naissance' dans les maternités - Zaire

Mbanza Kongo — Le programme "Naître avec un acte de naissance", qui consiste à délivrer des certificats de naissance et des cartes d'identité aux nouveau-nés depuis la maternité, commence dans les prochains jours dans les centres de santé de la province de Zaïre.

L'annonce a été faite par le délégué provincial à la Justice et aux Droits de l'homme, Nicolau Sozinho, quand il s'adressait ce mercredi à la presse, précisant que dans un premier temps, le programme serait mis en exécution dans la municipalité de Mbanza Kongo.

Selon le délégué, les matériels pour la mise en œuvre de ce programme soutenu par le Ministère de la Santé et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), sont déjà arrivés dans la province.

Interrogé sur l'enregistrement des naissances et la délivrance des cartes d'identité aux mineurs dans les bureaux d'état civil et postes d'identification civile, Nicolau Sozinho a confié que le processus se déroulait sans problème dans toutes les municipalités.

"Sachant que nous sommes dans une région frontalière avec la RDC, nous avons pris des mesures nécessaires pour éviter toute tentative de fraude par des citoyens étrangers", a-t-il souligné.

La province de Zaïre compte une population estimée à 600 000 habitants, répartis dans 11 municipalités.