Angola: Le CICA célèbre l'expansion de l'évangile durant les 50 ans d'indépendance

Ondjiva — Le représentant du Conseil des Églises chrétiennes en Angola (CICA) dans la province de Cunene, João Gimbi, a considéré mardi, la croissance et l'expansion de l'évangile dans les communautés comme un jalon des 50 ans d'indépendance nationale.

Parlant à l'ANGOP à l'occasion du 11 novembre, João Gimbi a reconnu que depuis la conquête de l'indépendance en 1975 et de la paix et réconciliation nationale en 2002, la présence évangélique s'est considérablement accrue avec des églises établies sur tout le territoire national.

Le représentant de CICA a indiqué que la liberté et la paix avaient permis la libre circulation des personnes et des biens, ainsi que l'action de diverses dénominations religieuses et la moralisation des familles qui ont vécu plus de 400 ans de colonisation et 27 de guerre civile.

Les cinq décennies de l'indépendance ont été marquées par une présence croissante dans toutes les provinces, souvent suivie par la promotion d'activités à caractère social et éducatif, a-t-il déclaré.

João Gimbi a souligné que l'église en tant que partenaire stratégique maintient fermement la relation de collaboration avec le Gouvernement angolais, participant activement aux initiatives visant le développement social et économique du pays.

Il a précisé que le CICA de Cunene contrôlait 14 dénominations religieuses, pour la plupart basées dans la ville d'Ondjiva.