Angola: Le pays et l'Espagne souhaitent renforcer leur coopération, avec un accent particulier sur le Corridor de Lobito

Madrid — L'Angola et l'Espagne souhaitent approfondir leur coopération bilatérale, en mettant l'accent sur le Corridor de Lobito, dans le but de stimuler, aussi rapidement que possible, le développement de ce pays africain.

Cette intention a été exprimée à Madrid par l'ambassadrice d'Angola en Espagne, Balbina Dias da Silva, lors d'une déclaration à la presse à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, célébré ce mardi 11 novembre.

Le Corridor de Lobito est un axe logistique stratégique reliant le port de Lobito, en Angola, à l'intérieur du continent africain. Son tracé s'étend jusqu'à la République démocratique du Congo et à la Zambie, constituant ainsi un lien entre les océans Atlantique et Indien.

Il s'agit d'une voie de transport essentielle pour l'exportation de minerais, de produits agricoles et d'autres marchandises. Ce projet de développement économique vise à dynamiser l'agriculture, l'industrie et la création d'emplois dans la région, avec le soutien de plusieurs pays et consortiums internationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon Balbina Dias da Silva, l'intérêt des entreprises espagnoles à participer au Corridor de Lobito a été exprimé par le roi Felipe VI, lors de la présentation de ses lettres de créance en septembre dernier.

En conséquence, l'ambassadrice a indiqué qu'un forum économique est en préparation afin d'aborder ce sujet, d'en expliquer les objectifs et d'en présenter les avantages.

Elle a également précisé que des entreprises espagnoles manifestent un intérêt pour investir dans les secteurs des infrastructures, de la pêche, des communications et même de l'éducation.

Par ailleurs, la diplomate a souligné l'importance pour les entreprises angolaises de s'implanter en Espagne et ailleurs dans le monde :

« Nous devons dès à présent penser à l'internationalisation de nos entreprises. Il ne faut pas avoir peur. Nous le souhaitons vivement », a-t-elle déclaré.