Angola: Le Président de la République rend hommage à Agostinho Neto

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a déposé une gerbe sur le sarcophage du premier Chef d'État angolais, António Agostinho Neto, ce mardi 11, dans le cadre des commémorations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

La cérémonie s'est déroulée au Mémorial António Agostinho Neto, situé sur la Place de la République, à Luanda, où repose la dépouille du fondateur de la Nation angolaise, décédé des suites d'une maladie en 1979.

D'autres invités ont également rendu hommage à Agostinho Neto lors de la cérémonie principale des célébrations du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

Sur cette même place, João Lourenço présidera la cérémonie principale des célébrations du jubilé de l'indépendance nationale, en présence de chefs d'État et de gouvernement, de représentants d'organisations internationales et du corps diplomatique accrédité en Angola.

L'Angola célèbre ce mardi 11 novembre le 50e anniversaire de la proclamation de l'Indépendance nationale, qui a eu lieu en 1975 par António Agostinho Neto, le premier Président de la République et leader du Mouvement populaire de libération de l'Angola (MPLA).

L'événement phare des festivités se déroule à Luanda, devant plus de 10 000 invités, et marque la clôture du programme général des commémorations, qui comprend trois moments forts : le défilé civique, le défilé militaire et le discours du Président de la République.

Mémorial Dr António Agostinho Neto

Après le décès d'António Agostinho Neto, survenu le 10 septembre 1979 dans l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, le gouvernement angolais a chargé l'URSS de concevoir un mausolée pour abriter la dépouille du Président Neto.

La pose de la première pierre a eu lieu le 17 septembre 1982, par le Président de la République de l'époque, José Eduardo dos Santos.

Après une période d'interruption, le projet a été reformulé en 1998 et les travaux ont repris en janvier 2005, pour s'achever en janvier 2011.

Le 17 septembre de l'année suivante, le Président José Eduardo dos Santos inaugura le Mémorial du Dr António Agostinho Neto.

D'une superficie de 18 hectares, il comprend un bloc central abritant le sarcophage où repose la dépouille d'António Agostinho Neto, un musée, une galerie d'exposition, des salles polyvalentes, des bureaux administratifs, une bibliothèque/vidéothèque, une médiathèque, un centre de documentation, des boutiques et un hall pour les autorités, adjacent à la tribune présidentielle extérieure.

L'architecture du Mémorial s'est inspiré du poème d'Agostinho Neto, « Le Chemin des étoiles ».