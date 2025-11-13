Angola: Les diplomates angolais au Maroc rendent hommage au Président Neto

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — L'Ambassade d'Angola au Maroc a commémoré mardi 11 novembre le 50e anniversaire de l'indépendance nationale par une cérémonie en l'honneur du premier Président de la République populaire d'Angola, António Agostinho Neto.

L'événement s'est déroulé à la mission diplomatique angolaise à Rabat et a été marqué par la levée du drapeau national et le chant de l'hymne national, dans une atmosphère de ferveur patriotique qui a réuni diplomates angolais et fonctionnaires locaux.

À cette occasion, l'ambassadeur d'Angola au Maroc, José Filipe, a déposé une gerbe au pied du buste du Président Agostinho Neto, un geste symbolisant la reconnaissance et la continuité des idéaux de liberté, de justice et de dignité humaine qui ont inspiré la proclamation de l'indépendance nationale le 11 novembre 1975.

En marge de la cérémonie, le diplomate a souligné l'importance de cette date pour la consolidation de la souveraineté et de l'unité du peuple angolais, insistant sur le fait que « les cinquante ans de l'indépendance représentent une opportunité de réaffirmer l'engagement en faveur du développement et des valeurs léguées par le Père fondateur de la nation ».

Les célébrations se poursuivent au Maroc avec un gala culturel qui se tiendra le 15 novembre au Théâtre Mohammed V de Rabat.

Cet événement mettra en vedette une représentation du Ballet traditionnel Kilandukilu et réunira des invités marocains, des membres du corps diplomatique accrédité, des partenaires culturels et des membres de la communauté angolaise résidant au Maroc.

