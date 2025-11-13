Angola: La levée du drapeau monumental marque le début des commémorations

11 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par LDN/ART/LUZ

Luanda — La cérémonie de la levée du drapeau monumental au Musée d'histoire militaire, sous le regard du Président de la République, João Lourenço, a marqué le début des activités commémoratives du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale.

Des membres du gouvernement, des représentants des organes de justice, des forces de défense et de sécurité, des députés et des membres de la société civile ont assisté à l'événement.

Le drapeau, qui pèse 40 kilos et mesure 18 mètres de long sur 12 mètres de large, est hissé sur un mât de 75 mètres de haut, capable de résister à des vents allant jusqu'à 200 kilomètres par heure. Il est visible depuis plusieurs rues du centre-ville de Luanda.

Le drapeau national est le symbole par excellence de la résistance, de la souveraineté et de l'identité, car il reflète le parcours d'un peuple qui, après des siècles de lutte contre le colonialisme, a conquis sa liberté et consolidé sa nation.

Le drapeau représente la mémoire historique, le sacrifice et l'espoir d'un pays qui continue de se relever avec fierté et détermination.

Symbole de résilience face à l'oppression, le drapeau angolais recèle une profonde signification à travers chacune de ses couleurs et de ses éléments, devenant un emblème visuel de courage et d'unité nationale.

Créé par Joaquina Muteka, Ruth Lara et Cici Cabral, il associe le rouge, le noir, la demi-roue dentée, la machette et l'étoile jaune, reflétant le passé de résistance du peuple angolais et son avenir porteur d'espoir.

L'événement phare des festivités du Jubilé d'or se déroule sur la Place de la République à Luanda, devant plus de 10 000 invités, parmi lesquels 13 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales et le corps diplomatique accrédité en Angola.

La cérémonie, qui marque la clôture du programme général des commémorations du 11 novembre, est présidée par le Chef de l'État, João Lourenço, et comprend trois moments forts : le défilé civique, le défilé militaire et le discours du Président de la République.

Selon l'organisation, le défilé civique rassemblera environ six mille personnes, représentant divers secteurs de la société, tels que la culture, l'art, l'éducation, la santé, l'économie et l'industrie, en un hommage symbolique à l'unité et au progrès du pays.

Le défilé militaire réunira environ 4 500 membres des Forces armées angolaises (FAA) et de la Police nationale, avec des démonstrations de technologies et d'équipements militaires, pour une durée prévue de trois heures.

L'un des moments les plus solennels de la célébration sera la remise de la Médaille commémorative des 50 ans de l'indépendance nationale (classe d'honneur) au Dr António Agostinho Neto, proclamateur de l'indépendance et premier président de la République, lors d'un hommage posthume rendu par le Président João Lourenço.

L'indépendance nationale a été proclamée à minuit le 11 novembre 1975, sur la Place de l'Indépendance, à Luanda, sous le nom de République populaire d'Angola (RPA).

