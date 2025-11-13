Angola: La CEAST appelle à un renouveau personnel pour consolider l'indépendance

12 Novembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/ART/LUZ

Luanda — Le président de la Conférence épiscopale d'Angola et de Sao Tomé (CEAST), l'archevêque Manuel Imbamba, a appelé mardi à un renouveau personnel et collectif pour consolider les cinquante ans d'indépendance nationale.

L'archevêque estime que, malgré les progrès accomplis depuis 1975, le pays continue de faire face à des défis qui limitent la pleine réalisation de la liberté et de la justice sociale.

Dans une déclaration à la presse, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indépendance nationale, le prélat a affirmé que la consolidation de l'indépendance exige un changement profond des mentalités et des attitudes des citoyens, afin de bâtir une société plus juste, solidaire et digne.

L'archevêque Manuel Imbamba soutient que le progrès national repose sur l'engagement individuel et collectif envers les valeurs de responsabilité, d'honnêteté et de bien commun.

Le rôle de l'Église dans la promotion de la transformation morale et spirituelle a également été évoqué par l'évêque qui a réaffirmé l'engagement de la CEAST à orienter ses actions vers le renforcement de l'unité et de l'harmonie nationales.

