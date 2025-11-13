Angola: 50 ans d'Indépendance du pays - Le Président du Congo décoré de la Médaille d'Honneur

Luanda — Le Président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été décoré ce mardi, à Luanda, de la Médaille Commémorative du 50e anniversaire de l'Indépendance nationale (Classe d'Honneur), en reconnaissance de sa contribution et de sa solidarité dans l'accession de l'Angola à la souveraineté.

Cette distinction lui a été remise par le Président de la République, João Lourenço, dans la Salle protocolaire, à l'issue de la cérémonie principale des célébrations du cinquantième anniversaire de l'Indépendance nationale, qui s'est tenue sur la Praça da República, à Luanda.

Cette décoration décernée à Denis Sassou Nguesso symbolise la reconnaissance du peuple angolais pour le rôle historique joué par le Congo dans le soutien apporté à la lutte de libération nationale de l'Angola, ainsi que dans la consolidation de la paix et de la stabilité en Afrique centrale.

Au cours de la cérémonie, le Président João Lourenço a évoqué l'importance historique de l'opération Carlota, qui a marqué l'arrivée du premier contingent cubain en Angola à un moment décisif pour la proclamation de l'indépendance le 11 novembre 1975.

L'homme d'État a expliqué que le soutien logistique et militaire, en provenance de l'Union soviétique et acheminé par voie maritime et aérienne via Pointe-Noire (Congo), fut fondamental pour les victoires des batailles de Ntó, à Cabinda, et de Kifangondo, à Luanda, où l'indépendance du pays fut consolidée.

João Lourenço a par ailleurs souligné qu'à cette époque, le Président de la République du Congo était Marien Ngouabi, tandis que Denis Sassou Nguesso occupait le poste de ministre de la Défense, ayant été chargé de coordonner le passage des troupes et des armements cubains à travers le territoire congolais, en étroite collaboration avec le général Iko Carreira, alors chef militaire des FAPLA et, par la suite, ministre de la Défense de l'Angola.

Le Président angolais a considéré ce soutien comme un geste de courage et de solidarité qui met en lumière la contribution historique de Denis Sassou Nguesso, dont les liens avec l'Angola dépassent le simple rôle de médiateur lors des pourparlers de paix de Brazzaville, se manifestant dès les débuts de la lutte de libération.

Le Président du Congo, Denis Sassou Nguesso a, pour sa part, exprimé la profonde signification de cet hommage, soulignant que l'indépendance de l'Angola était le fruit de l'immense dévouement et de la résilience du peuple angolais.

Sassou Nguesso a considéré cette journée comme mémorable, non seulement pour l'Angola, mais pour l'ensemble du continent africain, car elle démontre le rôle du pays comme référence dans la lutte pour la libération et le développement de l'Afrique.

Le Chef d'État angolais a exprimé sa gratitude pour cette distinction, la percevant comme une reconnaissance non seulement personnelle, mais aussi de la contribution de la République du Congo et du peuple congolais à la cause de l'indépendance angolaise.

L'homme d'État congolais a réaffirmé les liens de confiance et de coopération entre les deux pays, formulant le vœu que les célébrations du cinquantième anniversaire renforcent l'amitié et la solidarité entre l'Angola, le Congo et toute l'Afrique.

La cérémonie, qui s'est déroulée en présence d'invités nationaux et étrangers, a symbolisé la gratitude et la fraternité entre l'Angola et la République du Congo, réaffirmant une relation historique fondée sur la solidarité, la coopération et le soutien mutuel.