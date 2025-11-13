Angola: Le Président égyptien félicite les Angolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance

Luanda — Le Président d'Égypte, Abdel Fattah Al-Sissi, a félicité ce mardi son homologue angolais, João Lourenço, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, commémoré aujourd'hui, 11 novembre.

Le message a été transmis au Caire à l'ambassadeur de la République d'Angola en Égypte, Maquento Sebastião Lopes, par l'ambassadeur Mohamed Negm, en sa qualité d'envoyé spécial du président al-Sissi.

Dans son message, le Chef d'État égyptien adresse ses félicitations au gouvernement et au peuple angolais, soulignant les progrès accomplis par l'Angola dans les plus divers domaines de la vie nationale au cours des 50 ans d'indépendance.

Le Président Al-Sissi a également félicité l'Angola pour le rôle important qu'il joue dans la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent africain, grâce à son soutien à des solutions pacifiques aux conflits régionaux.

Le Chef de l'État égyptien a également réaffirmé la volonté de l'Égypte de continuer à renforcer sa coopération bilatérale avec l'Angola, sur la base de positions communes et d'intérêts mutuels, visant au développement et à la prospérité des deux peuples.