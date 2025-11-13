Angola: Le Président de la République promet de poursuivre les efforts de diversification de l'économie

Luanda — Le gouvernement angolais continuera d'œuvrer au renforcement du secteur privé et coopératif afin de diversifier l'économie nationale, a assuré ce mardi le Président de la République, João Lourenço à Luanda.

Dans son message adressé à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, le Chef de l'État a souligné que cet engagement permettra d'accroître l'offre de biens et de services destinés à la consommation intérieure et à l'exportation, ainsi que l'offre d'emplois dans le pays.

Il a également ajouté que, dans le cadre du système de décoration actuel, l'exécutif continuera de décerner des médailles, notamment aux personnes se distinguant dans différents domaines du savoir, tels que les chercheurs, les créateurs de startup, les micros, petites et grandes entreprises.

Sous la devise « Préserver et valoriser les acquis, construire un avenir meilleur », l'Angola célèbre un demi-siècle d'indépendance nationale. Cet événement, qui marque la clôture du programme général des commémorations du cinquantenaire de l'indépendance, comprend trois moments principaux : le défilé de civils, le défilé militaire et le discours du Président de la République.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon l'organisation, le défilé de civils rassemble au moins six mille personnes, représentant divers secteurs de la société, tels que la culture, l'art, l'éducation, la santé, l'économie et l'industrie, en un hommage symbolique à l'unité et au progrès du pays.

Le défilé militaire réunit plus de quatre mille membres des Forces armées angolaises (FAA) et de la Police nationale, avec des démonstrations de technologies et d'équipements militaires.

L'un des moments les plus solennels de la célébration a été la remise de la Médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance nationale (classe d'honneur) au Dr António Agostinho Neto, proclamateur de l'indépendance et premier Président de la République populaire de l'Angola, lors d'un hommage posthume présidé par le Président João Lourenço.

L'événement phare des célébrations des 50 ans de l'indépendance se déroule sur la place de la République à Luanda, devant plus de 10 000 invités, dont 13 chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des représentants d'organisations internationales et du corps diplomatique accrédité dans le pays, et plus de 300 journalistes, nationaux et étrangers.

Ce mardi, la cérémonie marquant le 50e anniversaire de l'indépendance nationale a été précédée par la levée du drapeau national au Musée d'histoire militaire (Forteresse), sous le regard du Président de la République, João Lourenço.

L'Indépendance nationale a été proclamée le 11 novembre 1975 à minuit, sur ce qui était alors la place de l'Indépendance, à Luanda, sous le nom de République populaire d'Angola (RPA).