Angola: Nous ne voulons pas que les querelles partisanes épuisent nos énergies - PR

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a lancé ce mardi un appel à tous les Angolais afin qu'ils œuvrent ensemble au développement socio-économique du pays, car « les querelles partisanes ne doivent pas accaparer le temps et l'énergie de la population et des institutions ».

Dans son message faisant allusion au 50e anniversaire de l'indépendance nationale, le Chef de l'État a rappelé les étapes historiques marquantes de la construction d'un Angola libre et souverain, soulignant que 500 ans de colonisation, d'esclavage et d'humiliation ont été surmontés par l'indépendance en 1975.

João Lourenço a déclaré que la défaite de l'armée du régime d'apartheid à Cuito Cuanavale a contribué à la démocratisation de l'Afrique du Sud et à l'indépendance de la Namibie, ainsi qu'à la fin définitive du conflit armé interne, il y a 23 ans.

Selon le Président de la République, ces obstacles surmontés, chacun devrait se concentrer sur le renforcement de l'économie, la création d'emplois, l'investissement dans l'éducation et la promotion du bien-être social.

João Lourenço a insisté sur la nécessité de réduire l'analphabétisme, de réintégrer les enfants dans le système scolaire et de former davantage d'enseignants, ainsi que d'encourager la diversification économique, le secteur privé et coopératif, et d'accroître l'offre de biens, de services et de produits d'exportation.

Le Président a également souligné l'importance de valoriser et de récompenser ceux qui contribuent au développement, notamment les chercheurs, les entrepreneurs, les créateurs d'entreprises, les producteurs alimentaires et les industries de transformation qui génèrent des emplois et de la richesse.

« Nous devons tous travailler plus dur et mieux. Le progrès et le développement ne sont pas seulement le fruit des actions du gouvernement, mais aussi de l'effort collectif et concerté de toute la société », a déclaré le Président Lourenço, appelant à la responsabilité civique et à l'effort commun de tous les Angolais.

Le Chef de l'État a souligné que le moment est venu de faire preuve d'unité, d'action et d'esprit d'entreprise, car l'objectif de chacun devrait être de bâtir un pays meilleur, plus juste et plus prospère, où il fait bon vivre.