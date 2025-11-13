Angola: Le ministre angolais de la Défense assure la modernisation permanente des Forces armées angolaises

Luanda — Le ministre de la Défense nationale et des vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos « Liberdade », a déclaré ce mardi que les Forces armées angolaises (FAA) poursuivent leur préparation et leur modernisation permanentes afin de garantir la défense des frontières, des institutions démocratiques et de la souveraineté nationale.

Lors de la cérémonie de levée du drapeau, il a affirmé devant la presse : « Hier, aujourd'hui et demain, nous continuerons à nous préparer pour mieux défendre nos frontières, notre pays et nos institutions démocratiques, en œuvrant à l'amélioration constante des capacités des Forces armées angolaises. »

Le ministre a souligné que, dans un contexte international marqué par des transformations géopolitiques et géostratégiques, les FAA suivent le rythme des processus de modernisation en cours dans les forces armées des autres pays.

« Nos forces sont en état d'alerte permanent, se modernisent sans cesse et sont capables de répondre à toute situation pouvant survenir à nos frontières », a-t-il renchéri.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Interrogé sur la sécurité intérieure, le responsable a assuré que « le pays est très sûr car il est en paix ».

Il a ajouté que la croissance de l'Angola et ses 50 ans d'indépendance constituent une étape importante dans la consolidation de la paix et le renforcement de ses institutions de défense.

La cérémonie de levée du drapeau était présidée par le Président de la République, João Lourenço, dans le cadre des célébrations des 50 ans de l'indépendance nationale, que le pays célèbre aujourd'hui.