Sénégal: Le pays défie une Seleção revancharde à l'Emirates Stadium de Londres, samedi

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va affronter la Seleção du Brésil en match amical, samedi, à Londres, avec pour objectif de décrocher une deuxième victoire en trois confrontations contre cette sélection.

La rencontre, prévue à partir de 16 heures (GMT), va se dérouler à l'Emirates Stadium, l'antre d'Arsenal situé dans le nord de Londres, la capitale anglaise.

Déjà qualifiés à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 prévue à partir du 21 décembre 2025, au Maroc, et au Mondial 2026, Les Lions vont disputer samedi un match de prestige contre l'équipe la plus titrée en Coupe du Monde avec cinq sacres.

Dans une bonne dynamique depuis l'arrivée du sélectionneur Pape Thiaw, les Lions sont dans une série de 26 matchs sans défaite, un record mondial.

Face au Brésil, les protégés de Pape Thiaw vont tenter de signer leur deuxième victoire après celle du 20 juin 2023 contre la même sélection brésilienne.

A l'époque, sous la conduite d'Aliou Cissé, Sadio Mané et ses partenaires avaient surpris (4-2) les Auriverdes en match amical disputé à Lisbonne, au Portugal.

Les Brésiliens avaient marqué le premier but grâce à Lucas Paqueta à la 11e minute. Le Sénégal est revenu au score par Habib Diallo, buteur à la 22e minute, avant que Marquinhos ne marque contre son camp à la 52e minute.

Sadio Mané ensuite marqué pour le Sénégal à la 55e minute, avant de récidiver dans le temps additionnel (90'+7) pour parachever la victoire sénégalaise, après le deuxième but brésilien signé par Marquinhos, qui se rattrape sur le coup.

En 2019, à Singapore, les Lions avaient déjà tenu en échec (1-1) la Seleção. Famara Diédhiou et Roberto Firmino étaient les deux buteurs de cette rencontre.

Dans la capitale anglaise, la Seleção va vouloir prendre sa revanche sur les champions d'Afrique 2022.

Entraînée depuis quelques temps par le technicien italien Carlo Ancelotti, la sélection brésilienne entend profiter de ce match amical contre le Sénégal pour poursuivre la mise en place de son projet de jeu.

L'ancien entraîneur du Real Madrid (élite espagnole) a pour mission de ramener le Brésil au sommet du football mondial, vingt-trois ans après son dernier sacre en Coupe du monde, en 2002.

Pape Thiaw s'offre, de son côté, une occasion unique de peaufiner son système de jeu en perspective de la prochaine CAN.

Avec un groupe renouvelé, marqué par l'arrivée deux nouvelles têtes, Ibrahima Mbaye (attaquant) et Mamadou Sarr (défenseur), sans compter le retour en sélection du milieu de terrain Rassoul Ndiaye, l'ancien attaquant des Lions souhaite procéder à une revue d'effectif à quelques jours de la publication de la liste pour la CAN au Maroc.

Un bon résultat face au Brésil, samedi, et le 18 novembre face au Kenya, permettrait aux Lions de mieux aborder les joutes continentales avec le maximum de confiance.