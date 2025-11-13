Sénégal: Sanoussi Diakité - 'La culture du fonio est la bonne stratégie pour l'autosuffisance alimentaire'

Dakar — Le fonio peut jouer "une très grande place" dans l'autosuffisance alimentaire et la diversification de la production agricole du Sénégal, en raison des caractéristiques de cette céréale facile à cultiver, a indiqué le chercheur et inventeur sénégalais Sanoussi Diakité.

"La nature a fait du fonio une culture facile qui demande moins de financement, donc le fonio a une très grande place à jouer dans l'autosuffisance alimentaire et la diversification de la production agricole", a-t-il expliqué.

Le fonio "a tout ce potentiel de culture facile. Donc, on peut y consacrer un budget beaucoup plus important pour avoir une production extrêmement élevée", a-t-il affirmé dans un entretien avec l'APS, en perspective de la Journée nationale dédiée au fonio, commémorée le 15 novembre de chaque année.

L'ingénieur estime que le Sénégal doit "absolument" atteindre la souveraineté alimentaire, avec des objectifs de production arrêtés près d'un million de tonnes, s'agissant du riz, pour couvrir les besoins alimentaires du pays.

Le fonio, avec un rendement sans engrais pouvant atteindre les 800 kg à l'hectare, peut y contribuer, a laissé entendre Sanoussi Diakité, chercheur en agro-alimentaire et président de l'association nationale pour la promotion du fonio.

Sur cette base, le Sénégal a tout à gagner dans la culture du fonio, "pour assurer la souveraineté alimentaire, la culture du fonio est la bonne stratégie", a-t-il plaidé.

Il s'y ajoute que le fonio peut contribuer à la diversification de l'agriculture sénégalaise dominée par la culture du riz, a indiqué Sanoussi Diakité, inventeur d'une machine à décortiquer le fonio.

"L'hégémonie du riz peut être cassée grâce à d'autres cultures, déjà le mil y contribue, mais le fonio peut renforcer cela, car c'est cette diversification qui va assurer l'autosuffisance", a ajouté le chercheur. Il dit faire de cette alternative un "crédo" et un "combat" personnel.

"On peut s'auto-suffire en développant les autres céréales et réduire l'importation de riz. C'est ça le message que nous voulons que les autorités comprennent", a-t-il martelé.

L'engagement de Sanoussi Diakité dans ce domaine l'a conduit à mettre en place l'association sénégalaise pour la promotion du fonio, créée en 2009, et réunissant l'ensemble des acteurs de la filière.

"Nous avons des producteurs, transformateurs, semenciers, chercheurs, équipementiers, et c'est ça qui fait qu'on a une agrégation de ressources autour d'une problématique", a souligné M. Diakité.

Il dit partir du principe selon lequel une seule compétence ne peut pas développer la filière mais plutôt des compétences multiples appelées à "conjuguer leurs efforts pour relever des défis".

L'association sénégalaise pour la promotion du fonio, en partenariat avec le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire, a permis de rendre accessible et disponible, la machine à décortiquer le fonio dans les 14 régions du Sénégal.

Cette initiative a permis de relancer la production de fonio dans des zones qui l'avaient complètement abandonnée, assure-t-il.

"Notre mission, c'est de promouvoir le fonio pour qu'il devienne une alternative carrément adoptée par l'ensemble de la population. Nous voulons aussi que les décideurs mettent en place des programmes d'envergure pour développer des partenariats à l'extérieur et des moyens d'intervention sur le terrain", a insisté Sanoussi Diakité.

Le 15 novembre, choisie pour commémorer la Journée nationale du fonio, correspond à la date de dépôt du brevet de la machine à décortiquer le fonio que M. Diakité a inventée en 1993.