Sénégal: La Palestine n'est pas qu'une question d'actualité, selon le SG de l'Institut islamique de Dakar

Dakar — La Palestine, compte tenu de son histoire millénaire et de sa mémoire blessée, ne doit pas être réduite à une question d'actualité, a plaidé le secrétaire général de l'Institut islamique de Dakar, Omar Ba.

"La Palestine n'est pas seulement une question d'actualité. La Palestine est une histoire millénaire, un peuple vivant, une mémoire blessée, mais aussi un espoir persistant", a-t-il déclaré à l'ouverture d'un colloque dont l'ambition est de contribuer à une meilleure compréhension de la question palestinienne.

Ce colloque scientifique s'est tenu mercredi à Dakar, sur le thème "Palestine : l'histoire - l'homme - l'avenir". Il a été l'occasion pour des intellectuels d'échanger et de dialoguer sur la situation de la Palestine.

A travers les communications présentées, l'Institut islamique de Dakar veut contribuer à éclairer "les dimensions historiques, culturelles, humaines et géopolitiques de la cause palestinienne, afin de contribuer, modestement mais sincèrement, à la compréhension et à la transmission de ce patrimoine de dignité", explique son secrétaire général.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le Sénégal, à travers son histoire contemporaine, a toujours adopté et affirmé une position constante, juste et honorable dans la défense de la cause palestinienne. Ce soutien s'est exprimé dans sa parole, dans sa diplomatie, dans la solidarité politique et dans l'action humanitaire", a rappelé Omar Ba.

Selon lui, la tenue de ce colloque "s'inscrit pleinement dans la continuité de cet engagement noble et constant".

L'ambassadeur de la Palestine au Sénégal, Nasser Jadallah, a également souligné le soutien constant du Sénégal au peuple palestinien.

Il a salué, en particulier, le discours prononcé par le président Bassirou Diomaye Faye devant les Nations unies en septembre dernier, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies.

Le président Faye avait dénoncé, à cette occasion, la tragédie que traverse Gaza, la qualifiant de "nettoyage ethnique aux allures indescriptibles", et a rappelé que le silence face à l'inhumanité équivaut à une forme de complicité passive.

Il avait réaffirmé, par la même occasion, la position constante du Sénégal, à savoir mettre fin à l'occupation et concrétiser la solution à deux États, considérée comme seule voie vers une paix, une justice et une sécurité durables.

"Défendre la Palestine, ce n'est pas choisir un camp, c'est défendre la vie, la justice et notre humanité commune", avait déclaré le président sénégalais.