Sénégal: Tivaouane - Ndémène réclame du personnel pour son poste de santé

Ndémène (Tivaouane) — Le village de Ndémène, dans le département de Tivaouane (ouest), sollicite des autorités sanitaires l'affectation, en urgence, d'un infirmier chef de poste (ICP) dans leur structure sanitaire qui ne dispose pas encore de personnel affecté par l'Etat.

Le poste de santé de Ndémène, construit en 2012 sur fonds propres par la communauté, représente un maillon essentiel du dispositif sanitaire local.

La structure sanitaire, dotée d'une ambulance, d'un logement pour le personnel de santé et d'un espace d'accueil fonctionnel, assure la couverture médicale de plus de neuf villages environnants.

Depuis son ouverture, elle fonctionne grâce à l'engagement d'une sage-femme recrutée par le comité de développement sanitaire (CDS), et qui assume à la fois les fonctions de sage-femme et d'infirmier chef de poste.

Une situation devenue intenable, ont déploré les habitants au cours d'un point de presse qu'ils ont organisé mardi, pour notamment solliciter des autorités sanitaires pour l'affectation, en urgence, d'un infirmier chef de poste (ICP) dans leur village situé dans la commune de Niakhène.

Ils estiment que la situation de leur poste de santé, non encore doté en personnel par le ministère de tutelle, "compromet gravement l'accès aux soins pour des centaines de familles".

"Nous avons tout fait pour doter notre village d'un poste de santé digne de ce nom, mais sans personnel de l'État, nos efforts risquent d'être vains", a déclaré un notable local, rappelant que la structure a toujours fonctionné avec des moyens modestes, mobilisés au sein de la communauté.

L'absence de personnel qualifié affecté par le ministère de la Santé engendre non seulement des difficultés de gestion financière pour le comité de santé, mais aussi une baisse de la qualité et de la régularité des soins.

En cas d'urgence, les habitants doivent se rendre à Niakhène ou Thilmakha, distants de huit kilomètres ou neuf kilomètres respectivement, pour espérer bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate.

Cette contrainte affecte particulièrement les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées.

Sokhna Oumy Niang, sage-femme au poste de santé de Ndémène, a déploré "la situation sanitaire précaire" des populations locales et souligné "le manque criant de moyens, ainsi que l'urgence d'une intervention des autorités sanitaires".

Le maire de Niakhène appelle aussi à un renforcement des infrastructures de base, pour améliorer les conditions de vie des habitants.

Pour Serigne Dieng, "seules l'éducation et la santé peuvent amorcer l'envol d'une localité comme Ndémène".

Les populations espèrent que leur cri du coeur sera entendu et que des mesures concrètes seront prises pour doter leur structure sanitaire d'un infirmier chef de poste qualifié.

"Nous ne demandons pas des privilèges, mais simplement le minimum pour garantir le droit à la santé dans notre village", a plaidé un membre du comité de santé, réaffirmant la détermination de la communauté à collaborer avec les autorités pour améliorer durablement les conditions de vie dans la zone.