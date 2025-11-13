Sénégal: Bassirou Diomaye Faye demande au ministre des Forces armées d'accélérer l'exécution du plan de développement de l'industrie militaire

Dakar — Le chef de l'État a demandé au ministre des Forces armées, Birame Diop, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, d'accélérer la mise en oeuvre du plan stratégique de développement de l'industrie militaire et de l'innovation en matière de défense et de sécurité.

"Il demande au ministre des Forces armées d'accélérer le déploiement [du] plan stratégique de développement de l'industrie militaire et de l'innovation en matière de défense et de sécurité", rapporte la secrétaire d'Etat chargée des Relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

Le but de ce plan est d'arriver à une "transformation en profondeur de la politique et des doctrines de défense et de sécurité du Sénégal, avec deux principes directeurs majeurs : la consolidation de notre souveraineté et la protection des intérêts nationaux", ajoute Mme Faye dans le communiqué du Conseil des ministres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la même source, le président de la République a adressé ses félicitations au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées, au haut commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, "pour l'exemplarité de leur engagement et la bonne organisation des célébrations", lundi dernier, de la Journée nationale des Forces armées.

Le chef de l'État a salué le "travail des Forces armées, qui servent l'intérêt national avec courage et professionnalisme".

Bassirou Diomaye Faye s'est engagé de nouveau à "renforcer l'effort de défense et à améliorer leurs conditions de recrutement, de formation, de préparation et d'équipement".

Il a également demandé au ministre des Forces armées d"'accentuer la mise en oeuvre cohérente, adaptée et efficiente [des] plans de modernisation" des forces de défense et de sécurité, ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

Le président de la République a rappelé "son attachement au développement de l'industrie militaire nationale, à travers la promotion de l'innovation technologique".

"Il exprime sa satisfaction, relativement à la distinction des premiers lauréats du prix du président de la République pour l'Innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire", a ajouté la porte-parole du gouvernement.