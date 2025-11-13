Sénégal: Jeux de la solidarité islamique de Riyad - Oumy Diop décroche la médaille d'argent du 50 mètres dos

Dakar — La nageuse sénégalaise Oumy Diop a remporté, mercredi à Riyad (Arabie saoudite), la médaille d'argent du 50 mètres dos avec un chrono de 29 secondes 66, lors des Jeux de la solidarité islamique, derrière la Turque Südem Denizli (29"07).

Agée de 22 ans, la Sénégalaise signe ainsi sa troisième médaille de la compétition, après avoir décroché deux bronzes sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.

En finale du 100 mètres papillon de la même compétition, la championne d'Afrique 2021 à Accra (Ghana) sur la même distance, a terminé cinquième en 1 minute 3 secondes 90, juste derrière l'Algérienne Lilia Sihem Midouni (1'03"27).

Lors des Jeux de la solidarité islamique de Konya (Turquie) en 2023, elle avait pris la quatrième place du 100 mètres papillon.

Oumy Diop avait également participé aux Championnats du monde de natation en petit bassin à Abu Dhabi, en décembre 2021.

Cette même année, elle a brillé aux Championnats d'Afrique de Zone 2, remportant 18 médailles, dont 13 en or.

En 2022, à Tunis, elle a obtenu l'argent sur 100 mètres papillon et le bronze sur 50 mètres papillon.

Détentrice de plusieurs records du Sénégal en grand et petit bassin, Oumy Diop, a poursuivi sur sa lancée en mars 2024, en remportant deux médailles de bronze (50 mètres et 100 mètres papillon) aux Jeux africains d'Accra.

Aux Championnats d'Afrique de natation 2024 à Luanda (Angola), elle a confirmé son statut en obtenant l'or sur 100 mètres papillon, l'argent sur 50 mètres papillon et le bronze sur 100 mètres nage libre et 50 mètres dos.

Le Sénégal en lice dans quatre autres disciplines

Le Sénégal participe à la Sixième édition des Jeux de la solidarité islamique avec une délégation réduite à 13 athlètes, contre 110, lors de la précédente édition à Konya, en 2023.

La compétition a débuté vendredi dernier à Riyad et se poursuivra jusqu'au 21 novembre prochain.

Outre la natation, les représentants sénégalais concourent également en athlétisme, judo, taekwondo et karaté.

En judo, Mbagnick Ndiaye (+100 kg) a été battu en quarts de finale par l'Égyptien Mohamed Abdo Masoud, puis en repêchage par un athlète du Kirghizstan Zholdoshkaziev Emirkhan.

En karaté, Makhtar Diop (-84 kg) a été éliminé en demi-finale par le Jordanien Mohammad Aljafari, avant de s'incliner dans le combat pour le bronze face à Rida Messaoudi, un athlète des Emirats arabes unis.

Dans la même discipline, Oumar Diop a été battu dès le premier tour en kata par le Saoudien Rakan Albadri.

Mouhammadou Falilou Diop (+84 kg) a, lui, perdu en quarts de finale contre l'Ivoirien Alpha Ladji Souleymane Sanogo.

Chez les dames, Ramatoulaye Sylla (-61 kg) a été battue en quarts de finale par la Tunisienne Wafa Mahjoud, puis en combat pour la médaille de bronze par la Camerounaise Dze Tombi Nelly Doris.

Salimata Ba (-50 kg), victorieuse de la Syrienne Ledy Asfoura au premier tour, s'est ensuite inclinée en quarts de finale face à l'Indienne Sara Bahmanyar puis face à l'Ivoirienne Abeni Adiatu Adebayo pour le bronze.