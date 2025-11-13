Saint-Louis — L'adjoint au gouverneur de la région de Saint-Louis (nord) en charge des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue a recommandé, mercredi, la réduction des barrières socioculturelles pour favoriser et encourager l'autonomisation économique des femmes.

Réagissant à l'exposition du consultant, Bachir Diop, sur le projet de loi relatif à l'autonomisation économique des femmes, M. Diongue, a insisté sur "la nécessité de réduire les barrières socioculturelles pour favoriser, encourager l'autonomisation économique des femmes et renforcer l'accès des femmes au financement et au marché public".

M. Diongue intervenait lors d'un Comité régional de développement (CRD) de présentation du rapport provisoire de l'étude diagnostic et du draft de l'avant-projet de loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes.

Au cours de cette réunion, le consultant Bachir Diop, du cabinet Belo Groupe a fait une présentation portant sur deux documents relatifs au projet la loi relatif à l'autonomisation économique des femmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'adjoint au gouverneur a évoqué également la nécessité de renforcer l'éducation mais aussi les capacités des femmes pour leur permettre d'être beaucoup plus autonomes au plan économique.

L'objectif général de cette rencontre, c'est de contribuer à l'appropriation, à la validation technique et à l'enrichissement participatif des résultats de l'étude de diagnostic sur l'autonomisation économique des femmes et du draft de l'avant-projet de loi, indique un document transmis à l'APS.

La mise en oeuvre de l'activité de partage des résultats de l'étude diagnostic repose sur une approche participative, décentralisée et concertée, favorisant l'implication active de l'ensemble des acteurs institutionnels et territoriaux concernés, ajoute la même source.

L'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, des membres de la Direction de l'autonomisation économique de la femme (DAEF), entre autres personnalités, ont pris part à cette activité.