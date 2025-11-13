Sénégal: La journaliste Ndèye Magatte Kébé installée à la tête de WIIS Sénégal

Dakar — L'organisation mondiale Women In International Security (WIIS), dédiée à la promotion de l'égalité de genre et le leadership féminin dans les domaines de la paix et de la sécurité, a officiellement installé son antenne sénégalaise, la première en Afrique francophone, dirigée par la journaliste Ndèye Magatte Kébé.

Fondée en 1987 à Washington D.C. (États-Unis), WIIS est présente dans une cinquantaine de pays à travers ses chapitres et affiliés.

L'antenne sénégalaise a été lancée lors d'un panel virtuel sur le thème "Vingt-cinq ans après : où en est l'agenda 'Femmes, paix et sécurité' au Sénégal et en Afrique de l'Ouest ?" indique un communiqué de l'organisation parvenu mercredi à l'APS.

Plusieurs expertes, diplomates, universitaires et représentantes d'organisations régionales venues du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger, du Maroc, du Tchad et des États-Unis ont pris part à la rencontre.

Elles ont unanimement appelé à renforcer la mise en oeuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies.

Adoptée le 31 octobre 2000, cette résolution est le premier texte liant la question des femmes au maintien de la paix et de la sécurité. Elle reconnaît l'impact spécifique des conflits armés sur les femmes et souligne la nécessité de renforcer leur participation à la consolidation de la paix.

Ndèye Magatte Kébé affirme que "WIIS Sénégal partage pleinement la mission globale du réseau, qui vise à promouvoir l'égalité de genre et à renforcer le leadership féminin dans les domaines de la paix, de la sécurité et des relations internationales".

"L'antenne sénégalaise ambitionne de devenir un catalyseur de changement en soutenant la participation active des femmes et des jeunes à la prévention et à la résolution des conflits, conformément à la résolution 1325", a-t-elle dit.

De nouveaux enjeux liés au changement climatique, à la migration...

Journaliste sénégalaise, Ndèye Magatte Kébé a une expérience d'une quinzaine d'années dans le journalisme et la communication stratégique.

Elle dirige actuellement les programmes et projets de l'Union panafricaine des journalistes pour la coopération Sud-Sud (UPJ-SUD). L'UPJ-SUD, basée à Rabat, est chargée de défendre la liberté de la presse, de promouvoir la coopération Sud-Sud et de vulgariser une information crédible, responsable et au service du développement.

Kébé est la fondatrice du site d'information "Les Africaines", créé en 2018 et dédié à la promotion des femmes africaines. Elle a fondé également, en 2022, le site "Hydro Diplomacy", spécialisé dans la gouvernance de l'eau.

Ndèye Magatte Kébé est responsable de la communication du projet Grain, mis en oeuvre par l'Initiative prospective agricole et rurale, un espace de réflexion et de promotion des politiques agricoles et rurales en Afrique de l'Ouest.

Elle est membre de plusieurs associations internationales, dont l'Union internationale de la presse francophone.

Le panel virtuel au cours duquel l'antenne sénégalaise a été créé a mis en exergue la nécessité de vulgariser la résolution 1325 auprès des femmes rurales, des jeunes et des communautés locales, de former une nouvelle génération de leaders féminins, grâce à des programmes de mentorat et de leadership transformationnel.

Les participantes jugent nécessaire d'accroître les financements destinés aux organisations locales de femmes et de jeunes féministes, d'intégrer dans l'agenda "Femmes, paix et sécurité" les nouveaux enjeux liés au changement climatique, à la migration, à la transition numérique et à la sécurité alimentaire et sociale.

Elles ont plaidé pour le renforcement des échanges interrégionaux entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord et l'Afrique du Centre, afin de mutualiser les expériences et d'harmoniser la mise en oeuvre des résolutions onusiennes sur les femmes, la paix et la sécurité.