Madagascar: Le mouvement VOLOBE - « Le peuple au coeur des décisions nationales »

13 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Nadia R.

Le mouvement Volobe (Vondron'Olobe Malagasy) s'affirme peu à peu comme une force de réflexion et d'action citoyenne. Regroupant des notables et des sages issus de plusieurs régions du pays, il prône une refondation politique et sociale à partir des communautés locales pour replacer le peuple au coeur des décisions nationales.

Déclaration

Les membres du Volobe ont fait une déclaration commune, hier, à Ambohitrakely, afin de présenter leur démarche et le calendrier des concertations locales qui mèneront à une concertation nationale prévue en décembre. Ce mouvement souhaite ouvrir un espace de dialogue citoyen, loin des schémas traditionnels de la politique centralisée.

« Fokonolona »

Le Volobe propose un modèle où le « fokonolona » - la communauté de base - devient le centre du pouvoir décisionnel. Quatre représentants seront désignés dans chaque fokontany, firaisana et fivondronana, afin de recueillir les avis et propositions des citoyens. Ces relais populaires mèneront à une grande concertation nationale, destinée à jeter les fondations d'un nouveau système plus participatif.

Concertation nationale

Plusieurs structures communautaires, telles que « Tafo Mihaavo » et « Fanonga Fokonolona », ont déjà rejoint le mouvement. Les initiateurs lancent un appel à toutes les organisations et aux citoyens souhaitant contribuer à une transformation durable du pays. Selon le général Philippe Désiré Ramakavelo, « la parole vient du peuple, et les décisions ne doivent plus venir d'en haut, mais être construites à partir de la base. Le peuple reste souverain, c'est lui qui donne mandat à ses dirigeants ».

Les consultations se tiendront du 17 au 23 novembre au niveau des fokontany, du 24 au 30 novembre dans les firaisana, du 1er au 7 décembre au niveau des fivondronana, avant la concertation nationale prévue du 15 au 21 décembre dans la ville des Mille.

Tagged:
