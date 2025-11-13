Madagascar: Novembre Numérique 2025 - Familiariser la jeunesse malgache avec le phygital

Du 8 au 23 novembre, Madagascar entre dans l'ère phygitale, alliant monde physique et univers numérique, à l'occasion de Novembre Numérique 2025, le grand rendez-vous international des cultures digitales porté par le réseau des Instituts français à travers le monde.

Coordonnée entre l'Institut Français de Madagascar (IFM) et l'Alliance française d'Antananarivo (AFT), cette édition locale invite le public à explorer la création numérique à travers ateliers, expositions, concerts et expériences immersives, sous le thème « Cultiver demain ». Objectif de l'événement : favoriser l'accès au numérique, encourager l'éducation technologique et valoriser les talents locaux, tout en connectant la jeunesse autour d'une culture digitale inclusive et responsable.

Le phygital à l'honneur à l'IFM

L'IFM a ouvert le bal le 8 novembre avec une expérience immersive mêlant réel et virtuel. Jeux vidéo, réalité virtuelle et démos interactives rythmeront la quinzaine.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce samedi 15 novembre, place à la Journée des métiers du numérique suivie du concert « Soa Meva », collaboration entre Fara Gasy (Madagascar) et Eat My Butterfly (La Réunion).

Le 20 novembre, une table ronde sur l'éthique et l'intelligence artificielle viendra clore la programmation intellectuelle.

Former, coder et créer à l'AFT

À Andavamamba, l'AFT met l'accent sur la formation, avec des ateliers d'intelligence artificielle générative, de robotique et de création de jeux vidéo proposés depuis le 10 novembre. Ces activités seront suivies de sessions de modélisation 3D les 21 et 22 novembre.

Le 23 novembre, Koba Libre clôturera l'événement par un concert festif célébrant la créativité numérique, mêlant musique électronique et culture contemporaine malgache.

Novembre Numérique réaffirme sa mission : rendre le numérique accessible à tous, en faire un outil d'expression, d'innovation et d'émancipation, et révéler les nouveaux talents de l'océan Indien.