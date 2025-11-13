Congo-Kinshasa: Ramper pour le pouvoir !

Le leadership de l'opposition parlementaire semble battre de l'aile au regard des péripéties qui ont émaillé cette élection de deux membres du bureau de l'Assemblée nationale. Autant dans la majorité présidentielle, que dans l'opposition parlementaire, plus rien ne sera comme avant. La désignation de Aimé Boji n'aura pas mis tous les sociétaires de l'Union sacrée d'accord.

Cependant, les mécontents n'ont d'autres choix que de se résigner, surtout quand l'ordre vient d'en haut. Leur sort reste scellé. Tandis que dans l'opposition, les tirs à boulets rouges viennent du principal parti de l'opposition parlementaire à savoir, Ensemble pour la République de Moïse Katumbi.

Pour rappel, la démarche de Christian Mwando auprès de l'Union sacrée pour solliciter le soutien de la majorité présidentielle en faveur de Mme Clotilde Mutita au poste de rapporteur adjoint de la chambre basse du parlement, est au centre de la tension actuelle.

Pour Mwando Simba, dans sa casquette de président du groupe parlementaire d'Ensemble pour la République, justifie son initiative arguant qu'il s'agit d'un acte de transparence et de concertation en vue de présenter officiellement la candidate d'Ensemble pour la République afin que nul n'en ignore avant d'appeler la majorité à accompagner cette candidature pour garantir un véritable jeu démocratique.

La pilule ne passe pas auprès des autres cadres de ce parti de l'opposition parlementaire. Olivier Kamitatu, porte-parole du parti, a dénoncé un déshonneur tandis que Me Laurent Onyemba a fustigé une démarche personnelle et sans base politique ni légale estimant qu'Ensemble ne peut pas quémander un poste.

Il sied de rappeler que la démarche de ce haut cadre du parti du chairman de Mazembe auprès du secrétaire permanent du regroupement présidentiel a tellement pesé en faveur de l'honorable Clotilde Mutita que les autres candidats d'opposition, en l'occurrence Christelle Vuanga, Gratien Iracan et Van Walesa ruminent encore leur colère.

Cette situation ne manquera pas d'entamer la cohésion au sein de la formation politique de Katumbi aussi longtemps qu'il va continuer à entretenir le suspense. Certains hauts cadres de ce parti exigent des sanctions pour rétablir la discipline. Sinon, on ne saurait pas éviter de fracture au sein de cette formation d'opposition.

Les autres partis d'opposition préfèrent observer ces moments de turbulence au sein d'Ensemble à distance alors que la campagne pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale s'est clôturée hier, mercredi 12 novembre à minuit, alors que le vote est prévu à la plénière d'aujourd'hui jeudi 13 novembre.